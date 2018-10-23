Большинство сейфов в гостиничных номерах вскрываются универсальным паролем

Эксперт по сейфам по просьбе туристического ресурса Travel+Leisure продемонстрировал, насколько легко злоумышленник может открыть один из самых распространенных гостиничных сейфов, Saflok.

Он вводит свой пароль "1234", затем намеренно вводит неверный вариант, чтобы продемонстрировать - сейф закрыт. И после набирает шесть девяток - и сейф открывается. Дело в том, что большинство гостиничных менеджеров не удосуживается сменить заводской пароль "суперпользователя", который нужен на случай, если постоялец забудет свой.

Поэтому перед тем, как запирать в сейф в номере деньги, документы и ценные вещи, убедитесь что его нельзя вскрыть простой комбинацией цифр, которую легко можно найти в интернете, указав производителя и модель. Помимо "999999" это может быть "111111", "000000", "1111", "9999", "0000".

Консультант по безопасности отелей Стефан Вито Хиллер рассказал: "Это известная проблема. Во время наших мониторингов мы проверяем и этот пункт, и достаточно часто сталкиваемся с тем, что стандартный пароль не заменен". При этом эксперт подчеркнул, что речь идет не только о недорогих гостиницах: "Настройки по умолчанию мы обнаруживали также в четырех- и пятизвездочных отелях по всему миру".

Хиллер дает ряд советов, как обезопасить свое имущество при хранении в гостиничном номере:

Прежде чем что-то класть в сейф убедитесь, что на нем не стоят настройки по умолчанию.

Сейф должен быть закреплен в стене, а не просто стоять в шкафу или на тумбочке.

Не используйте в качестве пароля дату рождения, номер комнаты или дату регистрации.

Всегда запирайте двери в номере.

Если хотите максимально себя обезопасить, останавливайтесь в отелях, имеющих сертификат Global Hotel Security Standards.