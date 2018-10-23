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"Лобовая атака" нового Ford Fiesta против старого показала, как за 20 лет улучшилась безопасность авто

24.10.2018 08:03 — Разное | Интерфакс  
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Комитет Global NCAP свел в "лобовой атаке" два Ford Fiesta, выпущенные с разницей в 20 лет, чтобы продемонстрировать, насколько выросла за эти годы пассивная безопасность автомобилей. 

Ровно 20 лет назад краш-теста лобовым столкновением вошел в стандартную методику испытаний в Европе, и эксперты решили отметить круглую дату таким неординарным способом. Форды столкнули с 40-процентным смещением относительно друг друга на скорости 64 км/ч. 

Видео ясно демонстрирует, насколько выше уровень безопасности у новой модели. Манекен в 20-летней Фиесте оказался зажат между водительским сиденьем и передней панелью, у актуальной же версии Ford Fiesta лишь смялся перед, салон остался недеформированным. Эксперты также напомнили, что во фронтальном краш-тесте 20-летней давности Fiesta разбилась всего на тройку. Наибольшие "травмы" водитель-манекен получил в области ступней, бедер и грудной клетки. Новая же модель получила уже пять звезд из пяти возможных.

 
 
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Комитет Global NCAP свел в "лобовой атаке" два Ford Fiesta, выпущенные с разницей в 20 лет, чтобы продемонстрировать, насколько выросла за эти годы пассивная безопасность...
 
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