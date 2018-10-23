В Лондоне сдается в аренду бывший дом Мадонны

Бывшую лондонскую резиденцию Мадонны предлагают в аренду за $500-970 за ночь. Минимальный срок бронирования - четыре дня, максимальное число гостей - шестеро.

Дом, который может сегодня арендовать любой желающий, расположен в престижном районе Южного Кенсингтона. Певица и актриса с 1999 по 2003 год жила здесь со своим мужем, режиссером Гаем Ричи. Потом ныне разведенная чета переехала в более просторную резиденцию.

Особняк, в котором снимались сцены фильма Гая Ричи "Слоеный торт", состоит из светлой просторной гостиной открытой планировки и кухни, двух спален и двух ванных комнат. Здесь есть большая библиотека. Дом украшают богатые ковры и пианино. Правда играть на нем гостям запрещают.













