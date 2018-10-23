ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лондоне сдается в аренду бывший дом Мадонны

24.10.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Бывшую лондонскую резиденцию Мадонны предлагают в аренду за $500-970 за ночь. Минимальный срок бронирования - четыре дня, максимальное число гостей - шестеро.

Дом, который может сегодня арендовать любой желающий, расположен в престижном районе Южного Кенсингтона. Певица и актриса с 1999 по 2003 год жила здесь со своим мужем, режиссером Гаем Ричи. Потом ныне разведенная чета переехала в более просторную резиденцию.

Особняк, в котором снимались сцены фильма Гая Ричи "Слоеный торт", состоит из светлой просторной гостиной открытой планировки и кухни, двух спален и двух ванных комнат. Здесь есть большая библиотека. Дом украшают богатые ковры и пианино. Правда играть на нем гостям запрещают.

В Лондоне сдается в аренду бывший дом Мадонны
В Лондоне сдается в аренду бывший дом Мадонны
В Лондоне сдается в аренду бывший дом Мадонны
В Лондоне сдается в аренду бывший дом Мадонны
В Лондоне сдается в аренду бывший дом Мадонны
В Лондоне сдается в аренду бывший дом Мадонны

 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывшую лондонскую резиденцию Мадонны предлагают в аренду за $500-970 за ночь. Минимальный срок бронирования - четыре дня, максимальное число гостей - шестеро. Дом,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Урожайность клюквы в этом году низкая (и на плантациях, и на болоте), а цены - просто космические
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика