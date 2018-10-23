Инъекции ботокса снижают удовольствие от секса

Инъекции ботокса способны снизить удовольствие женщин от оргазма, утверждает психолог Майкл Льюис.





Он провел исследование, как меняется эмоциональная жизнь женщин после "уколов красоты" (в группе было 24 добровольцев) и сравнил их с контрольной группой (12 женщин, которые воздержались от инъекций ботокса). Выяснилось, что избавление от морщин имеет побочный эффект - женщины, подвергшиеся этой процедуре, начинают испытывать существенно меньшее удовольствие во время секса.

Объяснение простое - ботокс временно снижает тонус лицевых мышц, расслабляя их и, соответственно, обедняя мимику. Известно, что для того, чтобы поднять себе настроение, порой достаточно заставить себя улыбнуться. Такой нехитрый прием действительно работает, так устроена психика людей. Подобный эффект действует и в случае с ботоксом: чем ярче мимика тем ярче и оргазм.