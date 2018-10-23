Песни Боба Марли помогают собакам пережить стресс во время праздничных салютов

Многие собаки очень боятся шума, создаваемого праздничной пиротехникой - фейерверками и петардами.

Ученые из Университета Глазго, Великобритания, нашли неожиданное решение этой проблемы - опыты показали, что смягчить стресс питомцам может музыка.

Однако подходит не любая. Специалисты проигрывали собакам композиции в разных стилях и выяснили: лучше всего действует регги и софт-рок. А больше других исполнителей четвероногим понравились легендарный Боб Марли и самая успешная регги-группа в истории UB40.



