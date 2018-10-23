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Во время акции "Стоп-заяц!" работники БелЖД поймали всего троих безбилетников

24.10.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
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Белорусская железная дорога 19 октября провела акцию "Стоп-заяц!", направленную на повышение культуры проезда пассажиров в поездах, сообщили в пресс-центре БелЖД.

Всего в акции приняли участие порядка 250 работников БелЖД, а также сотрудники отделов внутренних дел на транспорте. Они проверили наличие билетов у пассажиров 36 поездов региональных линий экономкласса. 

Всего было выявлено 3 безбилетных пассажира, рассказали представители организации. Правда, еще 59 пассажиров направили перед отправлением поездов в билетную кассу и разъездным кассирам для приобретения проездных документов.

"Надо отметить, что с каждым годом наблюдается снижение количества безбилетных пассажиров, что свидетельствует о повышении культуры проезда в поездах", - говорится в сообщении.

 
 
Ссылка на источник 24
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Белорусская железная дорога 19 октября провела акцию "Стоп-заяц!", направленную на повышение культуры проезда пассажиров в поездах, сообщили в пресс-центре БелЖД....
 
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