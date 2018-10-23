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Гончаренко о разгроме от "Ромы": У меня нет большого разочарования

24.10.2018 08:51 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер ЦСКА белорус Виктор Гончаренко не стал посыпать голову пеплом после крупного поражения в Риме от «Ромы» в групповой стадии Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба ПФК ЦСКА.


Виктор Гончаренко. Фото: twitter.com/pfc_cska

— У меня нет большого разочарования от сегодняшней игры. Наша молодая команда приобретает опыт в таких матчах. Мы получили очень хороший урок, будем двигаться вперед. «Рома» играла здорово, мы до пропущенного мяча смотрелись достаточно неплохо.

— Не показалось, что психологически команда надломилась после первого гола?

— Доля правды в этом есть. Для любой команды пропущенный гол — это удар. Другой вопрос, как ты приходишь в себя после такого удара. Мы долго восстанавливались, моментами находили свою игру.

— В курсе ли вы инцидента в метро?

— Тяжело отвечать на этот вопрос, поскольку мы готовились к игре и не знали об этой ситуации.

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— Клуб в курсе произошедшего, прорабатывает этот вопрос и окажет поддержку пострадавшим, — добавил директор по связям с общественностью и информационной политике Сергей Аксенов.

— Что вы хотите изменить перед следующей игрой в Москве?

— Хороший вопрос. Нам важно сыграть матчи в чемпионате России, а потом проанализировать сегодняшнюю игру, вынести из нее лучшее и посмотреть, что из этого можно использовать в следующей встрече.

— Как оцените дебют вратаря Ильи Помазуна в Лиге чемпионов? Есть ли доля его вины в пропущенных голах?

— Для меня было важно, что он не растерялся. Он хорошо вел борьбу, где-то нас выручил.

— Почему даже при хороших атаках вы особо не угрожали воротам соперника?

— При такой схеме можно улучшить игру в обороне, но страдает атака. Не хватало одного игрока, чтобы улучшить атакующие действия.

— Почему Алан Дзагоев остался в запасе?

— Он был готов к сегодняшней игре. Но, исходя из того состояния, которое у него было, мы решили оставить его в запасе. Не думаю, что это было ошибкой.

 
 
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не стал посыпать голову пеплом после крупного поражения в Риме от "Ромы" в групповой стадии Лиги чемпионов.
 
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