Мы начали учить по-другому

Образовательное пространство Ивьевского района развивается и совершенствуется.

На наш взгляд, одним из основных условий устойчивого развития является непрерывное профессиональное совершенствование кадров всех уровней. Доступность, качество, сотрудничество и эффективность - основные приоритеты работы педагогов Ивьевщины.





19 октября в Ивьевском яслях-саду-начальной школе прошла районная научно-практическая конференция педагогических работников "Личность. Образование. Общество" на тему "Инновационная деятельность субъектов образования как фактор устойчивого развития региона".

К участию в конференции были приглашены педагоги-практики, имеющие методические разработки и исследования, которые отвечают всем необходимым требованиям современного образования.

Для участия в данном мероприятии заявлено 28 выступающих из 14 учреждений общего среднего образования, 6 учреждений дошкольного образования, а также из учреждения специального образования, что подтверждает актуальность обсуждаемой темы в регионе. На конференции присутствовали заместители директоров по учебной работе и основной деятельности, руководители учреждений образования, заместители заведующих по основной деятельности.

В состав жюри вошли:

Татьяна Васильевна Бакунович, заведующий государственным учреждением "Ивьевский учебно-методический кабинет"; Светлана Витольдовна Рынкевич, заместитель начальника отдела образования Ивьевского райисполкома, председатель жюри; Нонна Владимировна Силюк, учитель белорусского языка и литературы квалификационной категории "учитель - методист" государственного учреждения образования "Учебно-педагогический комплекс Юратишковский ясли-сад - средняя школа".

Педагогов тепло приветствовала Татьяна Васильевна Бакунович.

Открывая конференцию, она отметила, что инновационная деятельность в современном образовании - важнейшая составляющая образовательного процесса.



Это целенаправленная педагогическая деятельность, основанная на осмыслении собственного педагогического опыта, получения новых знаний и внедрения новой педагогической практики. Это творческий процесс по планированию и реализации педагогических новшеств, направленных на повышение качества образования. Безусловно, это еще и показатель творческого потенциала каждого педагога.

Традиционно конференция проводилась на базе государственного учреждения образования "Учебно - педагогический комплекс Ивьевский ясли - сад - начальная школа".

В своем выступлении директор учреждения Александр Александрович Романюк отметил, что коллектив делает все возможное, чтоб оставить свой след в истории Ивьевщины, чтоб воспитать достойных граждан, грамотных и талантливых, которые смогут сохранить традиции, будут знать и помнить свою историю.

И, как всегда, гостям подарок - выступление учащихся с музыкальной композицией "Удивительные учителя".

Первые доклады педагогов касались обобщения регионального опыта инновационной деятельности в образовательной среде.



Директор Гераненской средней школы Людмила Ивановна Станкуть рассказала об особенностях управленческой деятельности в учреждении образования, ставшем инновационной площадкой.

К слову, в Гераненской средней школе реализуется уже второй инновационный проект Министерства образования Республики Беларусь "Внедрение модели формирования предпринимательских компетенций у учащихся сельской школы в условиях социального партнерства".

На обобщающем этапе участники инновационного проекта транслировали опыт и результаты инновационной деятельности на международных, республиканских, областных и районных семинарах, вебинарах, конференциях, фестивалях, связанных с темой проекта.

Отдельные материалы из опыта работы педагогов-новаторов включены в республиканские сборники, статьи из опыта работы размещены в средствах массовой информации.

Данный проект стал предпосылкой для разработки нового республиканского инновационного проекта "Внедрение модели формирования предпринимательской культуры обучающихся через организацию сетевых бизнес-сообществ", который реализуется с 2017-2018 учебного года, а также открытия учебной бизнес-компании.

В учебно-педагогическом комплексе Липнишковский детский сад-средняя школа разработана специальная модель обучения на время реализации инновационного проекта "Укараненне мадэлі фарміравання нацыянальна-культурнай ідэнтычнасці навучэнцаў: інтэграцыя вучэбнай і пазавучэбнай дзейнасці ўстановы адукацыі - сацыякультурнага цэнтра рэгіена".

Учитель начальных классов Липнишковского детского сада-средней школы Елена Михайловна Томило в своем выступлении остановилась на особенностях реализации данного проекта: введение материала, связанного с традициями малой родины, с этнокультурными особенностями белорусского народа, с выразительными средствами родного языка в содержание уроков, интегрированных занятий, внеурочных мероприятий. Планируется тесное взаимодействие школы с любительским объединением "Карані", которое действует на базе Липнишковской библиотеки, кружком "Беларуская лялька" отдела культурно-массовой и просветительной работы агрогородка Липнишки.

На заседании был заслушан доклад учителя белорусского языка и литературы Бакштовского детского сада-средней школы Елены Михайловны Коваленко о повышении уровня нравственного развития личности обучающихся на православных традициях и ценностях белорусского народа.

"Милосердие, терпимость, умение сопереживать, готовность прийти на помощь, трудолюбие и любовь к своему Отечеству - эти христианские ценности всегда были нравственной основой белорусского народа. А православная Церковь - его надежной опорой" (Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко).

Совместная деятельность школы и прихода будет способствовать духовному и нравственному оздоровлению детей и подростков, ведь у белорусского народа богатейшая православная культура. Любовь к Богу, народу, Родине - основные составляющие воспитания гражданина своей страны.

На конференции состоялось заинтересованное обсуждение и обмен мнениями по наиболее важным проблемам, находящимся на стыке психологии и педагогики. Предметом особого внимания стали вопросы о состоянии и перспективах развития службы практической психологии системы образования.

Огромный интерес у участников конференции вызвал доклад педагога-психолога Субботникской средней школы Геннадия Станиславовича Кота на тему "Школьная служба медиации как способ конструктивного разрешения конфликтов в школьной среде". Медиация - это урегулирование конфликта с участием "третьей стороны". Медиаторами могут стать учащиеся среднего и старшего звена, пройдя определенную подготовку.

Геннадий Станиславович с помощью инсценировки показал присутствующим, как работают под его руководством медиаторы, получившие сертификаты в Гродно, разрешая конфликтные ситуации, возникающие между учителями и родителями, учениками и учителями, учителями и администрацией и другие.

Интересно и ярко рассказали о своих проектах, реализуемых парком высоких технологий, которые направлены на приобщение школьников к информационным технологиям, обосновали их практическую значимость и необходимость для современного человека учителя-новаторы: преподаватель математики Лелюкинского детского сада-средней школы Мария Иосифовна Петраш (SMART - технологии); преподаватель истории и обществоведения Ивьевской средней школы Данута Брониславовна Холяво (технология дополненной реальности); преподаватель иностранного языка Ивьевской средней школы Ольга Юрьевна Булко (использование интернет-ресурсов на уроке).

Дидактические модели инновационного обучения представили также учитель начальных классов Ивьевского яслей-сада-начальной школы Ирина Станиславовна Крумина (перевернутый урок); учитель русского языка и литературы Бакштовского детского сада-средней школы Тареса Эдуардовна Шмык (использование компетентностно ориентированных заданий на уроке).

Содержали практические рекомендации для учителей и администраторов доклады О.М. Лось, Т.С. Шпеть, Н.М. Виршич, Л.В. Пищик.

Во время перерыва в работе конференции гостям было предложено поучаствовать в сеансе психологической разгрузки, который провел педагог-психолог Г.С. Кот. Учителя имели возможность немного отдохнуть, расслабиться, почувствовать себя легко и свободно, избавиться от ненужных мыслей, усилить концентрацию внимания, настроиться на плодотворную работу.

С алгоритмом повышения информационно-коммуникационной компетентности педагогов в учреждениях образования поделилась практическим опытом заместитель директора Жемыславльского детского сада-базовой школы Татьяна Чеславовна Журко. Она провела мастер-класс по формированию навыков создания видеороликов в программе "WINDOWS MOVIE MAKER".

Татьяна Чеславовна не только ознакомила участников с данной программой, но и вовлекла в работу гостей конференции: участники создавали видеоролики на темы, актуальные в год малой родины, а потом демонстрировали их аудитории.

Темы докладов последовавшего далее круглого стола "Инновационные технологии в образовании" отразили весь спектр обсуждавшихся на конференции проблем воспитания и образования детей в свете современных реалий. Например, таких, как создание здоровьесберегающей системы в учреждении, воспитание основ патриотических чувств у детей, формирование ценностного отношения к малой родине, развитие связной речи, формирование коммуникативных компетенций и др.

Подводя итоги конференции, Нонна Владимировна Силюк охарактеризовала мероприятие как панораму опыта, фейерверк педагогических находок.

Светлана Витольдовна Рынкевич, продолжая тему, подчеркнула, что научно-практическая конференция - это то, через что должен пройти каждый учитель, задав себе вопрос, умеет ли он учить и учиться, потому что необходимо сначала увидеть проблему, а затем искать ее решение, преломляя через свой опыт.

Жюри оценивало обоснованность актуальности, значимости проблемы, степень новизны и оригинальности опыта, структуру представления опыта, практическую значимость опыта, качество мультимедийной презентации, соблюдение регламента, культуру ведения диалога.

Дипломами отдела образования Ивьевского райисполкома были награждены следующие преподаватели:

педагог-психолог Субботникской средней школы Геннадий Станиславович Кот (дипломом I степени);

учитель математики Лелюкинского детского сада-средней школы Мария Иосифовна Петраш (диплом II степени);

учитель начальных классов Ивьевского яслей-сада-начальной школы Ирина Станиславовна Крумина (диплом II степени);

учитель русского языка и литературы Бакштовского детского сада-средней школы Тареса Эдуардовна Шмык (диплом II степени);

учитель истории и обществоведения Ивьевской средней школы Данута Брониславовна Холяво (диплом III степени);

заместитель директора Жемыславльского детского сада-базовой школы Татьяна Чеславовна Журко (диплом III степени);

учитель иностранного языка Ивьевской средней школы Ольга Юрьевна Булко (диплом III степени).

Из отзывов участников конференции:

Д.Б. Холяво:

- Хотелось бы в доказательство важности подобных мероприятий привести слова Джона Дьюи: "Если мы будем учить сегодня так, как учили вчера, мы украдем у детей завтра".

Л.В. Пищик:

- Сегодня актуальным является изучение ряда вопросов, связанных с организацией деятельности учащихся с тяжелыми и множественными физическими и психическими нарушениями развития. Образование для всех! Об этом нельзя забывать.

Т.Э. Шмык:

- Соглашусь с И.В. Гете: "Мало знать, надо и применять. Мало хотеть, надо и делать".

И. Холяво.

Фото С.Зенкевич.