ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мы начали учить по-другому

24.10.2018 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Образовательное пространство Ивьевского района развивается и совершенствуется.
На наш взгляд, одним из основных условий устойчивого развития является непрерывное профессиональное совершенствование кадров всех уровней. Доступность, качество, сотрудничество и эффективность - основные приоритеты работы педагогов Ивьевщины.

Мы начали учить по-другому

19 октября в Ивьевском яслях-саду-начальной школе прошла районная научно-практическая конференция педагогических работников "Личность. Образование. Общество" на тему "Инновационная деятельность субъектов образования как фактор устойчивого развития региона".

К участию в конференции были приглашены педагоги-практики, имеющие методические разработки и исследования, которые отвечают всем необходимым требованиям современного образования.
Для участия в данном мероприятии заявлено 28 выступающих из 14 учреждений общего среднего образования, 6 учреждений дошкольного образования, а также из учреждения специального образования, что подтверждает актуальность обсуждаемой темы в регионе. На конференции присутствовали заместители директоров по учебной работе и основной деятельности, руководители учреждений образования, заместители заведующих по основной деятельности.
В состав жюри вошли:
Татьяна Васильевна Бакунович, заведующий государственным учреждением "Ивьевский учебно-методический кабинет"; Светлана Витольдовна Рынкевич, заместитель начальника отдела образования Ивьевского райисполкома, председатель жюри; Нонна Владимировна Силюк, учитель белорусского языка и литературы квалификационной категории "учитель - методист" государственного учреждения образования "Учебно-педагогический комплекс Юратишковский ясли-сад - средняя школа".
Педагогов тепло приветствовала Татьяна Васильевна Бакунович.
Открывая конференцию, она отметила, что инновационная деятельность в современном образовании - важнейшая составляющая образовательного процесса.
Мы начали учить по-другому
Это целенаправленная педагогическая деятельность, основанная на осмыслении собственного педагогического опыта, получения новых знаний и внедрения новой педагогической практики. Это творческий процесс по планированию и реализации педагогических новшеств, направленных на повышение качества образования. Безусловно, это еще и показатель творческого потенциала каждого педагога.
Традиционно конференция проводилась на базе государственного учреждения образования "Учебно - педагогический комплекс Ивьевский ясли - сад - начальная школа".
В своем выступлении директор учреждения Александр Александрович Романюк отметил, что коллектив делает все возможное, чтоб оставить свой след в истории Ивьевщины, чтоб воспитать достойных граждан, грамотных и талантливых, которые смогут сохранить традиции, будут знать и помнить свою историю.
И, как всегда, гостям подарок - выступление учащихся с музыкальной композицией "Удивительные учителя".
Первые доклады педагогов касались обобщения регионального опыта инновационной деятельности в образовательной среде.
Мы начали учить по-другому
Директор Гераненской средней школы Людмила Ивановна Станкуть рассказала об особенностях управленческой деятельности в учреждении образования, ставшем инновационной площадкой.
К слову, в Гераненской средней школе реализуется уже второй инновационный проект Министерства образования Республики Беларусь "Внедрение модели формирования предпринимательских компетенций у учащихся сельской школы в условиях социального партнерства".
На обобщающем этапе участники инновационного проекта транслировали опыт и результаты инновационной деятельности на международных, республиканских, областных и районных семинарах, вебинарах, конференциях, фестивалях, связанных с темой проекта.
Отдельные материалы из опыта работы педагогов-новаторов включены в республиканские сборники, статьи из опыта работы размещены в средствах массовой информации.
Данный проект стал предпосылкой для разработки нового республиканского инновационного проекта "Внедрение модели формирования предпринимательской культуры обучающихся через организацию сетевых бизнес-сообществ", который реализуется с 2017-2018 учебного года, а также открытия учебной бизнес-компании.
В учебно-педагогическом комплексе Липнишковский детский сад-средняя школа разработана специальная модель обучения на время реализации инновационного проекта "Укараненне мадэлі фарміравання нацыянальна-культурнай ідэнтычнасці навучэнцаў: інтэграцыя вучэбнай і пазавучэбнай дзейнасці ўстановы адукацыі - сацыякультурнага цэнтра рэгіена".
Учитель начальных классов Липнишковского детского сада-средней школы Елена Михайловна Томило в своем выступлении остановилась на особенностях реализации данного проекта: введение материала, связанного с традициями малой родины, с этнокультурными особенностями белорусского народа, с выразительными средствами родного языка в содержание уроков, интегрированных занятий, внеурочных мероприятий. Планируется тесное взаимодействие школы с любительским объединением "Карані", которое действует на базе Липнишковской библиотеки, кружком "Беларуская лялька" отдела культурно-массовой и просветительной работы агрогородка Липнишки.
На заседании был заслушан доклад учителя белорусского языка и литературы Бакштовского детского сада-средней школы Елены Михайловны Коваленко о повышении уровня нравственного развития личности обучающихся на православных традициях и ценностях белорусского народа.
"Милосердие, терпимость, умение сопереживать, готовность прийти на помощь, трудолюбие и любовь к своему Отечеству - эти христианские ценности всегда были нравственной основой белорусского народа. А православная Церковь - его надежной опорой" (Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко).
Совместная деятельность школы и прихода будет способствовать духовному и нравственному оздоровлению детей и подростков, ведь у белорусского народа богатейшая православная культура. Любовь к Богу, народу, Родине - основные составляющие воспитания гражданина своей страны.
На конференции состоялось заинтересованное обсуждение и обмен мнениями по наиболее важным проблемам, находящимся на стыке психологии и педагогики. Предметом особого внимания стали вопросы о состоянии и перспективах развития службы практической психологии системы образования.
Огромный интерес у участников конференции вызвал доклад педагога-психолога Субботникской средней школы Геннадия Станиславовича Кота на тему "Школьная служба медиации как способ конструктивного разрешения конфликтов в школьной среде". Медиация - это урегулирование конфликта с участием "третьей стороны". Медиаторами могут стать учащиеся среднего и старшего звена, пройдя определенную подготовку.
Геннадий Станиславович с помощью инсценировки показал присутствующим, как работают под его руководством медиаторы, получившие сертификаты в Гродно, разрешая конфликтные ситуации, возникающие между учителями и родителями, учениками и учителями, учителями и администрацией и другие.
Интересно и ярко рассказали о своих проектах, реализуемых парком высоких технологий, которые направлены на приобщение школьников к информационным технологиям, обосновали их практическую значимость и необходимость для современного человека учителя-новаторы: преподаватель математики Лелюкинского детского сада-средней школы Мария Иосифовна Петраш (SMART - технологии); преподаватель истории и обществоведения Ивьевской средней школы Данута Брониславовна Холяво (технология дополненной реальности); преподаватель иностранного языка Ивьевской средней школы Ольга Юрьевна Булко (использование интернет-ресурсов на уроке).
Дидактические модели инновационного обучения представили также учитель начальных классов Ивьевского яслей-сада-начальной школы Ирина Станиславовна Крумина (перевернутый урок); учитель русского языка и литературы Бакштовского детского сада-средней школы Тареса Эдуардовна Шмык (использование компетентностно ориентированных заданий на уроке).
Содержали практические рекомендации для учителей и администраторов доклады О.М. Лось, Т.С. Шпеть, Н.М. Виршич, Л.В. Пищик.
Во время перерыва в работе конференции гостям было предложено поучаствовать в сеансе психологической разгрузки, который провел педагог-психолог Г.С. Кот. Учителя имели возможность немного отдохнуть, расслабиться, почувствовать себя легко и свободно, избавиться от ненужных мыслей, усилить концентрацию внимания, настроиться на плодотворную работу.
С алгоритмом повышения информационно-коммуникационной компетентности педагогов в учреждениях образования поделилась практическим опытом заместитель директора Жемыславльского детского сада-базовой школы Татьяна Чеславовна Журко. Она провела мастер-класс по формированию навыков создания видеороликов в программе "WINDOWS MOVIE MAKER".
Татьяна Чеславовна не только ознакомила участников с данной программой, но и вовлекла в работу гостей конференции: участники создавали видеоролики на темы, актуальные в год малой родины, а потом демонстрировали их аудитории.
Темы докладов последовавшего далее круглого стола "Инновационные технологии в образовании" отразили весь спектр обсуждавшихся на конференции проблем воспитания и образования детей в свете современных реалий. Например, таких, как создание здоровьесберегающей системы в учреждении, воспитание основ патриотических чувств у детей, формирование ценностного отношения к малой родине, развитие связной речи, формирование коммуникативных компетенций и др.
Подводя итоги конференции, Нонна Владимировна Силюк охарактеризовала мероприятие как панораму опыта, фейерверк педагогических находок.
Светлана Витольдовна Рынкевич, продолжая тему, подчеркнула, что научно-практическая конференция - это то, через что должен пройти каждый учитель, задав себе вопрос, умеет ли он учить и учиться, потому что необходимо сначала увидеть проблему, а затем искать ее решение, преломляя через свой опыт.
Жюри оценивало обоснованность актуальности, значимости проблемы, степень новизны и оригинальности опыта, структуру представления опыта, практическую значимость опыта, качество мультимедийной презентации, соблюдение регламента, культуру ведения диалога.
Дипломами отдела образования Ивьевского райисполкома были награждены следующие преподаватели:
педагог-психолог Субботникской средней школы Геннадий Станиславович Кот (дипломом I степени);
учитель математики Лелюкинского детского сада-средней школы Мария Иосифовна Петраш (диплом II степени);
учитель начальных классов Ивьевского яслей-сада-начальной школы Ирина Станиславовна Крумина (диплом II степени);
учитель русского языка и литературы Бакштовского детского сада-средней школы Тареса Эдуардовна Шмык (диплом II степени);
учитель истории и обществоведения Ивьевской средней школы Данута Брониславовна Холяво (диплом III степени);
заместитель директора Жемыславльского детского сада-базовой школы Татьяна Чеславовна Журко (диплом III степени);
учитель иностранного языка Ивьевской средней школы Ольга Юрьевна Булко (диплом III степени).

Из отзывов участников конференции:
Д.Б. Холяво:
- Хотелось бы в доказательство важности подобных мероприятий привести слова Джона Дьюи: "Если мы будем учить сегодня так, как учили вчера, мы украдем у детей завтра".
Л.В. Пищик:
- Сегодня актуальным является изучение ряда вопросов, связанных с организацией деятельности учащихся с тяжелыми и множественными физическими и психическими нарушениями развития. Образование для всех! Об этом нельзя забывать.
Т.Э. Шмык:
- Соглашусь с И.В. Гете: "Мало знать, надо и применять. Мало хотеть, надо и делать".

И. Холяво.
Фото С.Зенкевич.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Образовательное пространство Ивьевского района развивается и совершенствуется. На наш взгляд, одним из основных условий устойчивого развития является...
 
Новости дня
Новости разные
 
Адбыўся раённы этап рэспубліканскай алімпіяды па фінансавай адукаванасці
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика