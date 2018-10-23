"А почему же ты не делал то, что хотел?" Мнение о том, почему "успешные и продуктивные" несчастны

Наш колумнист Александр Зантович рассуждает о том, почему культ «энергичности, многозадачности и продуктивности» не делает нашу жизнь счастливее. А скорее наоборот.



facebook.com/leprumus

Мой дядька — человек удивительный во многих отношениях. Например, меня искренне удивляет стиль его путешествий. Вот, скажем, если я решу ехать во Львов, то это происходит так: я сажусь на машину утром, еду, стою на границе, снова еду, к вечеру приезжаю — выдох. Путь заранее известен, гостиница забронирована, бюджет намечен, продумано, куда я пойду, что буду смотреть. Что называется, вижу цель — иду к цели.

Дядя во Львов может ехать три дня. Потому что по дороге ему встретится любопытный городок. Почему бы его не осмотреть? Хм, а вот симпатичное кафе! Тут столики на улице, приятное обслуживание, прекрасный вид на речку. А давайте здесь кофейку выпьем. Ой, смеркается, пожалуй, заночуем прямо здесь, давай найдем гостиницу…

Или, скажем, ездили мы в деревню к деду. Все время работать: грядки там, дрова, что-то помогать по хозяйству. Потом приехал дядька и сказал: это все правильно и верно, но что мешает нам поставить мангал и вечерком жарить себе шашлыки? И в самом деле, удивляемся мы, как это никому не приходило в голову?

А когда он решил себе сделать дачу, то непременным условием стало наличие балкона на втором этаже, куда можно выйти утром и с удовольствием закурить, глядя вдаль и думая совершенно ни о чем.

Он — великий мастер наслаждения жизнью.

Это мастерство стоило бы освоить всем без исключения. Но у нас так как-то не принято.

У нас уважение вызывает человек дела. Он постоянно чем-то занят. На работе он много суетится. Лицо озабоченное, лоб хмурый. У него важные совещания, стол завален документами. Он громко ругается с кем-то по телефону, принимает посетителей, проводит селекторные совещания. Он всегда готов взять на себя дополнительный функционал, исполнителен и инициативен. Он говорит фразы вроде «я вас услышал», «мы проведем работу», «мы не должны допустить». Я даже слышал такое выражение: «Пока человек работает, он живет».



facebook.com/bestadvt

Дома человек дела тоже на диване не сидит. Что-то придумывает сам: проверить подвеску в машине, поменять лампочку, купить новый телевизор и робот-пылесос. Что-то поручает жена. Нет, не так. Большую часть поручает жена: купить ей новый телефон, отвезти тещу на дачу, а ее — в Италию, расширить жилплощадь, перетянуть диван, поменять шторы, набрать продуктов на ужин. Ну и дети, конечно. Болячки, прививки, детский сад, школа, одежда, сандалии, кружки, отвезти, привезти, папа, я хочу планшет…

Поэтому так ценятся энергичные и многозадачные. У них всегда ворох дел и проблем. Они постоянно включенные. Даже в выходные, когда, казалось бы, самое время сесть и расслабить лицо, они придумают себе программу. Выезды, встречи с друзьями, спорт, прибраться в квартире, съездить в гараж, построить баню…

В голове постоянно скачут мысли. Сделать то-то, позвонить тому-то. Он пишет напоминалки о делах в гугл-календарь и забывает их сделать, даже получив сигнал. А по вечерам заливает горячечный мозг алкоголем или пришибает ударным спортом, чтобы котелок не взорвался. Или и то, и другое.

Говорят, за последние двадцать лет люди начали быстрее ходить, потому что постоянно куда-то торопятся, боятся что-то не успеть. И, конечно, всегда найдется то, что мы не успели, потому что часов в сутках двадцать четыре. Как было тысячу лет назад, так и сейчас осталось.



instagram.com/insta_shkya

В этом сумасшедшем ритме мы забываем, в конечном счете, зачем мы делаем все то, что делаем. Быть занятым, на самом деле, очень просто. Потому что избавляет от необходимости думать. Это занятие сейчас становится все менее популярным, потому что это по-настоящему трудно. Ведь можно эдак додуматься до совершенно неудобных вещей. Задавая себе такие вопросы, как «для чего я живу?» или «чего я на самом деле хочу?», можно нарваться на удивительные и неожиданные ответы, после которых окажется, что все это время ты с упоением бежал не в ту сторону.

Я вот люблю гулять по минским паркам, наблюдать за листиками, игрой света и тени и ловкими белками. И за людьми. Как-то считается, что в парках сидят праздные люди, которым никуда не надо, нет никаких дел, никуда не торопятся. Вот именно сейчас я с этим не согласен. Сидеть на скамеечке и созерцать мир вокруг — осознанный и очень тяжкий труд. Это занятие, которое требует предельной собранности и концентрации. Поэтому почти все скамейки пусты. Даже те немногие, что, бывает, присядут, обычно тут же утыкаются в свои телефоны. Это читинг. Это вообще не то же самое, что не делать совсем ничего.

Один знакомый рассказывал, что ему случалось наблюдать удивительные вещи. Вроде того, как крупная форель всплывает на поверхность озера, как величественно всходит солнце, как птица и летучая мышь дерутся за стрекозу. Но это было давно, когда телефон был прикручен к стенке, не отвлекал хозяина и тот мог сидеть по несколько часов, не шевелясь, просто дыша и глядя на «вокруг».

Представьте на секунду, что вы умрете завтра. Гарантирую, вам станет очень грустно. Первое, что приходит в голову: я так мало пожил, так мало успел…

А почему же ты не делал то, что хотел?



facebook.com/leprumus

Ведь то, что мы обычно называем своими мечтами, обычно можно сделать за пару недель. Гуру менеджмента советуют сортировать все дела по срочности и важности. Так вот, сегмент дел важных, но не срочных — это то, чем на самом деле стоит заняться в первую очередь. Мы откладываем это годами. Наши настоящие желания, наше «для души», наше «для себя». И поэтому становится так грустно, когда понимаешь, что именно это ты как раз и не успел. Как-то не сложилось, все время был занят, какие-то дела…

Мне кажется, хорошо иногда остановиться и подумать, чего ты хочешь. А потом взять и просто сделать это.

Иногда самые важные вещи ближе и доступнее, чем нам кажется. Результат не всегда требует упорной работы, предельной концентрации и напряжения сил. Порой он приходит сам собой, если расслабиться и позволить жизни течь своим чередом.

Давайте будем жить хотя бы иногда, как великий и мудрый плюшевый медведь.



Кадр из фильма «Кристофер Робин» (2018) носит иллюстративный характер / film.ru

— И как только тебе это удается, Пух?

— Что удается?

— Добиваться своего, не прилагая никаких усилий.

— А я ничего не добиваюсь, — сказал Пух.

— И тем не менее все, что ты задумаешь, у тебя получается.

— Оно получается как-то само собой, — ответил он.

Знакомая недавно жаловалась. У них на работе что-то там текло с потолка. Пришел к ней в кабинет рабочий специалист, сел с ней рядом и стал ждать, когда потечет. Она работала, а он сидел рядом, в своей потной спецодежде, серьезно смотрел на потолок и, получается, тоже работал. Вот, мне кажется, надо как-то так.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.