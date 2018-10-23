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Специалисты из шести стран обсудят в Гомеле современные подходы к продвижению здоровья

24.10.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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Специалисты из шести стран обсудят в Гомеле современные подходы к продвижению здоровья
Международная научно-практическая конференция «Современные подходы к продвижению здоровья» пройдет 25-26 октября в Гомельском государственном медицинском университете, сообщили БЕЛТА в вузе.

Участниками форума станут представители сферы здравоохранения, специалисты различных медицинских профилей, учреждений медобразования из шести стран — Беларуси, России, Польши, Японии, Италии, Испании.

Программа включает заседания, во время которых будут изучать опыт организации медпомощи по принципу врача общей практики, борьбы с неинфекционными заболеваниями, использования цифровых технологий. Также запланировано проведение круглого стола по теме «Комплаентность: врачи, пациенты, масс-медиа. Шаги навстречу». А во время панельной дискуссии специалисты обратятся к теме распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний, рассмотрят современные подходы к продвижению здоровья.

По итогам будет издан электронный сборник докладов и материалов.

Среди основных целей конференции — обмен опытом специалистов, работающих над решением стратегических задач по укреплению общественного здоровья, формированию принципов здорового образа жизни, повышению качества жизни, в том числе и пациентов, страдающих различными заболеваниями.

Организаторами мероприятия выступают Министерство здравоохранения Беларуси, Гомельский государственный медицинский университет.

 
 
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Международная научно-практическая конференция «Современные подходы к продвижению здоровья» пройдет 25-26 октября в Гомельском государственном медицинском...
 
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