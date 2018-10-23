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На Быховщине прошел областной семинар-совещание по сельскому хозяйству

24.10.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Областной семинар-совещание по вопросу организации подготовки сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях Могилевщины к проведению полевых работ 2019 года прошел на базе ОАО «Володарский». В мероприятии принял участие начальник управления механизации и надзора за техническим состоянием машин и оборудования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Александр Адамов.

На Быховщине прошел областной семинар-совещание по сельскому хозяйству


На Быховщине прошел областной семинар-совещание по сельскому хозяйству


На Быховщине прошел областной семинар-совещание по сельскому хозяйству


На Быховщине прошел областной семинар-совещание по сельскому хозяйству


На Быховщине прошел областной семинар-совещание по сельскому хозяйству

 

Программа семинара обширная. Да и важность поднятых вопросов понятна. Готовь сани летом, а технику к весенним полевым работам – уже сейчас. Причем действовать нужно грамотно и скоро. И здесь технология, как говорится, в помощь.

По-хозяйски

Правильная постановка техники на зимовку — приоритетная задача аграриев. Следует сказать, в ОАО «Володарский» эта работа носит упорядоченный характер. В этом участники семинара могли убедиться воочию. Экскурсия по машинному двору стала этакой практической частью мероприятия.

Отработала зерноуборочная техника положенный сезон — самое время дать ей «отдохнуть». Однако прежде железного коня следует отремонтировать. Количество средств и перечень запасных частей, требующих замены, – вот чем должна быть озабочена инженерная служба уже сегодня. Все должно быть «задокументировано» в специальных планах ремонта сельскохозяйственной техники.

У рачительного хозяина везде порядок. Машины хранятся на обозначенных местах по группам, видам и маркам. Площадь закрытых помещений, навесов, открытых площадок варьируется. Все зависит от числа и габаритов сельскохозяйственной техники.

Учитывается и расстояние между ней. Такие тонкости не прихоть, а необходимость — профилактические осмотры железных коней, отправленных на длительное хранение, никто не отменяет.

Справка «МП»:

Материально-техническая база хранения машин включает:

  • закрытые помещения, навесы, открытые оборудованные площадки;
  • площадки для сбора и регулировки машин и комплектования агрегатов;
  • склад для хранения составных частей, снимаемых с машин;
  • площадки для списанных и подлежащих списанию машин;
  • ограждение;
  • оборудованный пост очистки и мойки машин;
  • оборудованный пост для нанесения антикоррозионных покрытий; грузоподъемное оборудование, механизмы, приспособления и подставки для размещения ма­шин в помещениях для хранения;
  • противопожарное оборудование и инвентарь;
  • освещение;
  • помещение для оформления и хранения документов.

…и по ГОСТу

Издали крупногабаритные красавцы бросаются в глаза свежевыкрашенными шинами. Белый цвет – верная защита резины от разрушения, которое таят в себе солнечные лучи. Плюс техника поддомкрачена – это снимает нагрузку с шин.

Техническое обслуживание – процесс не одноразовый. Он проводится как при подготовке, так и в процессе длительного хранения техники – весь период, пока механизатор не выгонит своего железного коня на весеннее поле.

Очистка от пыли, грязи, подтеков масла, растительных остатков и удобрений – основной список мероприятий для отработавшей положенный сезон техники. Озаботиться нужно и о защите гидросистемы от влаги и мусора: все муфты гидравлических систем следует загерметизировать.

Справка «МП»:

При длительном хранении техники на открытых площадках снимаются и сдаются на склад:

  • электрооборудование;
  • втулочно-роликовые цепи;
  • приводные ремни;
  • шланги гидросистем, резиновые семяпроводы и трубопроводы, тенты, мягкие сидения;
  • стальные тросы, мерная проволока;
  • ножи режущих аппаратов;
  • инструмент и приспособления.

Технология
безопасности

Обеспечение здоровых и безопасных условий труда аграриев – задача №1. А выполнение ее – основное требование как к руководителю сельскохозяйственной организации, так и к каждому специалисту. Соблюдение техники безопасности при использовании грузоподъемных средств, мойке, очистке, консервации и окраске – необходимость. Жизненно-важная.

Продуктивная работа невозможна без качественного отдыха. Почувствовать себя в обстановке, приближенной к домашней, может любой сотрудник «Володарского». Здесь есть просторная комната приема пищи, добротная гардеробная и даже сауна. Отработал аграрий смену – можно и отдохнуть с комфортом!

Благоустройство =
сохранность

Наведение порядка. Об этом тоже шла речь на семинаре-совещании. Обход территории открытого акционерного общества показал: в «Володарском» пекутся о благоустройстве машинного двора. Пусть не в идеале, но пути следования транспорта заасфальтированы. Ненужной растительности и мусора не наблюдается.

Порядок везде. А дорогостоящая техника ограждена от любопытного взгляда надежным забором. Безопасно и эстетично!

Областной семинар-совещание затянулся. На пленарной части обстоятельно говорили о выполнении сельхозорганизациями области государственного заказа сдачи лома черных и цветных металлов. Обсуждали, как лучше восстанавливать технику, чтобы впоследствии реализовать ее на вторичном рынке. Конструктивный диалог поставил новые задачи перед аграриями. Теперь курс – на их выполнение!

Алеся МУХАЧЕВА.

 
 
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Областной семинар-совещание по вопросу организации подготовки сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях Могилевщины к проведению...
 
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