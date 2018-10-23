В Быховском районе прошла акция «Чистый лес»

Лес. Настоящая гордость Быховщины, наше зеленое богатство. Своим бережным отношением мы можем не только сохранить этот главный природный ресурс, но и — все вместе, сообща — заметно приумножить.









































«Чистый лес» — название акции говорит само за себя. По традиции в этот день занимались наведением порядка на землях лесного фонда, дополнением лесных культур, убирали от мусора придорожные полосы в местах, где помощь неравнодушных людей была наиболее необходима. И, кстати, довольно активно. На помощь работникам лесничеств пришли и школьники. Как рассказал «МП» заместитель директора по идеологической работе ГЛХУ «Быховский лесхоз» Олег Домбровский, всего в акции приняли участие более 450 человек. Не оставили без внимания и излюбленное место отдыха многих быховчан — дендропарк, где высадили более 100 различных декоративных кустарников.

Активно шла посадка лесных культур на территории Ворониновского опытно-производственного лесничества возле агрогородка Следюки. Проезжающие субботним утром по трассе быховчане могли увидеть представителей депутатского корпуса района за не совсем привычным делом. Вместе с председателем райсовета Вячеславом Сидоренко они посадили более 3 тысяч деревцев, выращенных в местном питомнике. К акции присоединилась также депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Татьяна Конончук, которая в этот день специально приехала на Быховщину. Пройдя инструктаж и взяв в руки легендарный меч Колесова, депутаты очень бережно, аккуратными рядами высаживали в землю 2-летние сеянцы сосны и 3-летние саженцы ели.

Огромное количество положительных эмоций, улыбки и даже песни… Хорошему настроению участников акции способствовала не только солнечная погода, но и причастность к общему делу, к важной миссии — растить лес для своих детей и внуков, для будущих поколений земляков. «Вот это труд, который приносит настоящую радость и счастье», — выразил общее мнение участников акции «Чистый лес» депутат районного Совета депутатов Виктор Радьков.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.