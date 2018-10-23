Беларуского политзаключенного Дмитрия Полиенко выпустили на свободу

Сегодня утром, 24 октября, из бобруйской колонии №2 выпустили Дмитрия Полиенко, которого правозащитные организации признали политзаключённым. Об этом на своей странице в Facebook сообщила активистка Марина Носенко. На минском вокзале его встретят друзья и родные, пишет «Радыё Свабода».

Дмитрия Полиенко задержали 29 апреля 2016 года на акции велосипедистов «Критическая масса». Милиция арестовала большинство участников акции, но вскоре отпустила их. До 2 мая задержали Станислава Коновалова, а Дмитрия Полиенко оставили до суда. Его обвинили в насилии по отношению к правоохранителям и в распространении порнографических материалов. Он своей вины не признал, но в итоге 12 октября Дмитрия признали виновным и осудили на два года тюрьмы с двухлетней отсрочкой.

Дмитрия освободили в зале суда. Однако 7 апреля 2017 года за нарушение условий отбывания наказания суд отменил ему отсрочку. С учётом того, что Дмитрий уже провёл полгода под стражей, его срок наказания уменьшился до полутора лет. Международная правозащитная организация Amnesty International признала его узником совести, а беларуские правозащитники объявили его политзаключённым. Они призывали власти отпустить Полиенко.

24 октября 2018 года его отпустили. Таким образом, за решёткой Дмитрий пробыл более полутора лет.

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Фото на фоне заголовка: svaboda.org