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В Риме сломался эскалатор с болельщиками ЦСКА. Пострадали 30 человек
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Вчера, 24 октября, в Риме прошёл матч между местной Ромой и московским ЦСКА. Болельщики российского клуба перед матчем ехали на метро. Когда они спускались по эскалатору, тот вышел из строя и ускорился, образовав затор на выходе. В итоге пострадали 30 человек, из которых примерно 24 фаната,
Всё произошло на станции метро «Репубблика». Точная причина поломки эскалатора неизвестно, но есть информация, что на нём начали прыгать болельщики ЦСКА. Это
Служба гражданской обороны Рима говорит о 19 госпитализированных болельщиках ЦСКА. Посольство позже заявило, что двум россиянам сделали операцию. Телеканал «Россия 24»
Один из болельщиков ЦСКА
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Вчера, 24 октября, в Риме прошёл матч между местной Ромой и московским ЦСКА. Болельщики российского клуба перед матчем ехали на метро. Когда они спускались по...
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