В Риме сломался эскалатор с болельщиками ЦСКА. Пострадали 30 человек

Вчера, 24 октября, в Риме прошёл матч между местной Ромой и московским ЦСКА. Болельщики российского клуба перед матчем ехали на метро. Когда они спускались по эскалатору, тот вышел из строя и ускорился, образовав затор на выходе. В итоге пострадали 30 человек, из которых примерно 24 фаната, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя посольства.

Всё произошло на станции метро «Репубблика». Точная причина поломки эскалатора неизвестно, но есть информация, что на нём начали прыгать болельщики ЦСКА. Это подтверждает и мэр Рима Вирджиния Раджи, ссылаясь на очевидцев. По словам представителя дипмиссии, из 30 пострадавших семерых унесли на носилках, они в тяжёлом состоянии, ещё пятеро − в состоянии средней тяжести. Остальные в порядке.

Служба гражданской обороны Рима говорит о 19 госпитализированных болельщиках ЦСКА. Посольство позже заявило, что двум россиянам сделали операцию. Телеканал «Россия 24» сообщил , что один из болельщиков лишился ноги.

Один из болельщиков ЦСКА рассказал Championat.com, что скорая ехала к пострадавшим 25 минут, хотя это центр города. К счастью, среди фанатов был врач, который помог правильно наложить жгуты и оказать первую помощь до приезда скорой. По словам болельщика, «когда спускались на эскалаторе, он ускорился, потом ещё ускорился и дальше стал совсем быстро опускаться, буквально падать. Людей начало давить». То есть он не видел никаких прыгающих фанатов.