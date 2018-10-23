Кто такая Саломе Зурабишвили, кандидат в президенты Грузии, и что с ней не так?

Правящая партия "Грузинская мечта — Демократическое движение" не стала выдвигать своего представителя, а к большому удивлению наблюдателей поддержала независимого кандидата — Саломе Зурабишвили. У поддерживаемой властями кандидатки есть все шансы стать президентом Грузии, и если это произойдёт, она станет первой женщиной на президентском посту в этой стране.

Из МИДа на митинг

Карьера Зурабишвили в грузинской политике началась в 2004 году — она стала министром иностранных дел, приехав из Франции по приглашению тогдашнего президента Михеила Саакашвили — молодого лидера, который пришёл к власти в результате “бархатной революции”.





Вскоре общественность, которой поначалу имя нового министра ни о чём не говорило, узнала, что Зурабишвили родилась, выросла и большую часть своей жизни провела в Париже. Внучка бежавших из Грузии в 1921 году политических эмигрантов, она много лет работала дипломатом во французском МИДе.





В 2003 году она была назначена послом Франции в Грузии, а уже через несколько месяцев после того, как в Грузии случилась революция роз, молодой лидер Саакашвили назначил 52-летнюю француженку министром иностранных дел в своём правительстве.





Тогда же она получила грузинское гражданство, при этом сохранив французский паспорт.





Но политическая дружба Саакашвили и Зурабишвили продлилась недолго — уже в октябре 2005 года Зурабишвили (к тому времени её успели уволить с поста) стояла с мегафоном на многотысячном митинге против Саакашвили и его правительства. Зурабишвили оставалась завсегдатаем акций протеста с 2005 по 2010 год, но возглавить оппозицию ей так и не удалось.





В 2010 году Зурабишвили ушла не только с поста председателя собственной партии “Путь Грузии”, но и из политики и уехала из Грузии вообще.





Вернулась в 2012-м — чтобы поддержать коалицию внезапно появившегося на политической сцене олигарха Бидзины Иванишвили. Впрочем, членом созданной Иванишвили коалиции “Грузинская мечта” бывшая глава грузинского МИДа тоже не стала.





Зурабишвили пыталась принять участие в президентских выборах 2013 года, но её отказались регистрировать из-за двойного гражданства. Но теперь от гражданства Франции она отказалась.





Сегодня Зурабишвили — депутат грузинского парламента, политологи считают, что это во многом заслуга правящей коалиции, в своё время сильно поддержавшей Зурабишвили админресурсом.









Фото JAMnews





Французский акцент, язык вражды и августовская война

Приблизительно за полтора месяца до выборов в грузинском сегменте Фейсбука развернулась обширная кампания против Зурабишвили. Вскоре она переросла в откровенный буллинг. Оппоненты критикуют Зурабишвили не только за политические взгляды и заявления, но и за манеру общения, за ошибки в грузинской речи и за французский акцент. Грузинские исследователи медиа подсчитали, что среди всех кандидатов в президенты именно Зурабишвили чаще всего становилась адресатом ксенофобских заявлений. Согласно исследованию “Язык вражды в предвыборном дискурсе”, помимо обычной в таких случаях гендерной дискриминации, в адрес этой кандидатки звучали оскорбления, связанные с её религиозной идентичностью, а также заявления, поощряющие насилие в отношении неё.





Толчком для такой беспрецедентной антипатии к кандидату в президенты можно считать высказывания Зурабишвили об августовской войне 2008 года. Она полагает, что грузино-российскую войну начала Грузия, а это крайне непопулярная и для многих в Грузии болезненная версия (согласно общепринятой, Грузия выдвинула свои войска в ответ на провокации со стороны отколовшейся от неё Южной Осетии и располагая информацией о планируемой атаке российской стороны).





“Россия начала войну против Грузии ещё сто лет назад”, — сказала Зурабишвили, отвечая на прямой вопрос журналистов о том, кто развязал августовскую войну. Однако, по её словам, в августе 2008 года именно “Грузия ввязалась в российскую провокацию, спровоцировав новый виток конфликта”.





“Грузия начала эту часть военной обстановки. Это известно, и это официальная версия для всех, что также подтверждал Евросоюз,” — заявила она.





После этих заявлений Зурабишвили в Грузии обвинили в том, что она транслирует месседжи Кремля.





Анна Долидзе, член Высшего совета юстиции Грузии, независимого органа, который контролирует все процессы в судебной системе, считает, что если Зурабишвили станет президентом, это плохо скажется на международном имидже Грузии:

“Заявления Зурабишвили — это огромный удар по национальным интересам Грузии. Мы больше десяти лет работаем в международных судах в Гааге и Страсбурге, чтобы отстоять интересы грузинского населения, ставшего жертвой российской агрессии. Нельзя допустить, чтобы она стала президентом”, — сказала Долидзе JAMnews.





Не объединит оппозицию и не помилует Саакашвили

Даже внутри правящей партии, которая фактически выдвинула кандидатуру Зурабишвили, её поддерживают далеко не все. Есть несколько причин, по которым правящая партия решила сделать ставки на этого формально независимого кандидата.





“Да, Зурабишвили не состоит в правящей партии, но она является одной из самых агрессивных её активистов”, — сказал политический аналитик Гия Хухашвили. Он считает, что главная задача для “Грузинской мечты” — не допустить победы кандидата от оппозиционного “Национального движения” (это партия бывшего президента Саакашвили).





Правящая партия могла поддержать Зурабишвили и потому, что, став президентом, она, скорее всего, никогда не вынесет решения о помиловании экс-президента Саакашвили, которое позволило бы ему вернуться на родину. Плюс, её не очень любят в оппозиции.









“Несмотря на то, что Грузия — парламентская республика, пост президента довольно важен, потому что потенциально он может стать настоящим народным лидером. А президент, способный консолидировать оппозицию к парламентским выборам 2020 года, точно совершенно не нужен “Грузинской мечте”, — считает политолог Хатуна Лагидзе.















