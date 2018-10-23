Россиянам рассказали о вероятности появления террористов в Сибири

«Вопросы, которые будем рассматривать сегодня, не менее актуальны для обеспечения безопасности граждан и государства. Это обусловлено повышением уровня террористической активности в регионе, высокой вероятностью проникновения в сибирские регионы представителей международных террористических организаций, а также увеличением интенсивности трудовой миграции из стран Центральной Азии», — сказал он.





Силовик рассказал, что расположенные в Сибири объекты оказались в поле зрения международных террористических и экстремистских организаций. Одной из причин этого он назвал несоответствие объектов культуры, спорта, а также религиозных сооружений требованиям по антитеррористической защищенности из-за нехватки денег в региональных и местных бюджетах.









Отдельно Патрушев обратил внимание на 35 тысяч выявленных нарушений обязательных требований в области промышленной безопасности на ядерных объектах Сибирского федерального округа. Он рапортовал, что по итогам проверок было назначено более пяти тысяч административных наказаний, в том числе штрафов на общую сумму около 200 миллионов рублей.





31 мая сообщалось, что президент России Владимир Путин поставил перед органами госбезопасности задачу уделить особое внимание выявлению законспирированных террористических ячеек.



