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Россиянам рассказали о вероятности появления террористов в Сибири

24.10.2018 09:24 — Разное | Партизан  
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил растущий уровень террористической активности и высокую вероятность проникновения международных террористов в регионы Сибири. Об этом он заявил на совещании в Новосибирске, передает ТАСС.

 «Вопросы, которые будем рассматривать сегодня, не менее актуальны для обеспечения безопасности граждан и государства. Это обусловлено повышением уровня террористической активности в регионе, высокой вероятностью проникновения в сибирские регионы представителей международных террористических организаций, а также увеличением интенсивности трудовой миграции из стран Центральной Азии», — сказал он.

Силовик рассказал, что расположенные в Сибири объекты оказались в поле зрения международных террористических и экстремистских организаций. Одной из причин этого он назвал несоответствие объектов культуры, спорта, а также религиозных сооружений требованиям по антитеррористической защищенности из-за нехватки денег в региональных и местных бюджетах.


Отдельно Патрушев обратил внимание на 35 тысяч выявленных нарушений обязательных требований в области промышленной безопасности на ядерных объектах Сибирского федерального округа. Он рапортовал, что по итогам проверок было назначено более пяти тысяч административных наказаний, в том числе штрафов на общую сумму около 200 миллионов рублей.

31 мая сообщалось, что президент России Владимир Путин поставил перед органами госбезопасности задачу уделить особое внимание выявлению законспирированных террористических ячеек. 


 
 
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил растущий уровень террористической активности и высокую вероятность проникновения международных...
 
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