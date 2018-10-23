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Вернулись ли льготы на лекарства для сердца и глаз?

24.10.2018 09:19 — Разное | Партизан  
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С 17 октября в белорусских аптеках не дают льготы на некоторые лекарства для сердца и глаз, выписанные по льготным рецептам. Это связано с изменениями в так называемый "основной перечень лекарственных средств", который используется для льготного и даже бесплатного обеспечения людей лекарствами.

Вернулись ли льготы на лекарства для сердца и глаз?
Под конец прошлой недели пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун уверяла Еврорадио, что аптеки неправы, а ведомство уже направило в адрес крупной государственной сети аптек "Белфармация" письмо с объяснением ситуации, сообщает euroradio.fm

Еврорадио решило проверить, дошли ли до "Белфармации" те объяснения и вернулись ли покупателям льготы. Контрольный препарат — "Азарга", который применяется для лечения глаукомы. Раньше его отпускали по льготным рецептам.

В аптеке №13 нам рассказывают, что... "Азарга" больше не входит в "основной перечень", и поэтому они не могут продать его по льготным ценам. Но, когда мы начинаем возражать, тут же поправляются:

"Если у вас рецептик выписан до 17 октября, то мы его вам отпустим, потому что в старый перечень он входил. А в новый, утверждённый с 17 октября, уже нет. Если рецепт выписан после этой даты, то уж никак".

В аптеке №19 тоже сразу сказали, что продать "Азарга" по льготной цене не могут. Однако кто-то (видимо, коллега, аптекаря, которая сняла трубку) начал что-то объяснять, и та тоже поправилась. Но не так, как в предыдущей аптеке:

"Если врач напишет вам льготный рецепт именно на "Азарга", то мы продадим вам его. Однако если будет написано "Азарга" или его аналог, например, "Фавуленз", то продадим вам последний, так как он дешевле".

То есть лекарства, которые исчезли из "общего перечня", нам всё же продадут, но с условием, что выписали именно их.

В аптеке "Белфармации" №11 Еврорадио ответили, что "Азарга" по-прежнему можно приобрести по льготной цене. Но, поскольку на рынке появился белорусско-турецкий "Фавуленз", теперь при возможности выдают его:


"Если у вас в рецепте конкретно "Азарга", продадим "Азарга". Если будет написано "бринзаламид тимолол", то сможете получить только "Фавуленз". Это не нововведение, просто раньше не было белорусско-турецкого "Фавуленза" нафасованного".

Три аптеки — три разных ответа! Похоже на то, что объяснения Минздрава не прояснили ситуацию с льготными лекарствами, а только больше запутали.


 
 
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С 17 октября в белорусских аптеках не дают льготы на некоторые лекарства для сердца и глаз, выписанные по льготным рецептам. Это связано с изменениями в так...
 
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