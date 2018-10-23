Путин о гербе США: ваш орлан уже все оливки склевал, остались одни стрелы?

«Насколько я помню, на гербе Соединенных Штатов изображен орлан. С одной стороны он держит 13 стрел, а с другой стороны — оливковую ветвь, как знак миролюбивой политики, с 13 оливками. Вопрос: ваш орлан уже все оливки склевал, остались одни стрелы?» — сказал Путин, напомнив Болтону о намерении американской стороны выйти из Договора по ракетам средней и меньшей дальности.









Болтон признал, что оливковой ветви мира он с собой в Москву не привез («Я так и думал», — прокомментировал эти слова Путин), но сама эта ветвь находится в правой лапе орлана на гербе США.





«Так что он демонстрирует свои приоритеты именно таким образом», — сказал Болтон.



