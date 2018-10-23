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Путин о гербе США: ваш орлан уже все оливки склевал, остались одни стрелы?

24.10.2018 09:18 — Разное | Партизан  
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Владимир Путин в ходе встречи с помощником американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном поинтересовался судьбой плодов с оливковой ветви, которую держит в одной из лап изображенный на гербе США белоголовый орлан, сообщает«РИА Новости».

«Насколько я помню, на гербе Соединенных Штатов изображен орлан. С одной стороны он держит 13 стрел, а с другой стороны — оливковую ветвь, как знак миролюбивой политики, с 13 оливками. Вопрос: ваш орлан уже все оливки склевал, остались одни стрелы?» — сказал Путин, напомнив Болтону о намерении американской стороны выйти из Договора по ракетам средней и меньшей дальности.

Болтон признал, что оливковой ветви мира он с собой в Москву не привез («Я так и думал», — прокомментировал эти слова Путин), но сама эта ветвь находится в правой лапе орлана на гербе США.

«Так что он демонстрирует свои приоритеты именно таким образом», — сказал Болтон.


 
 
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Владимир Путин в ходе встречи с помощником американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном поинтересовался судьбой плодов с оливковой...
 
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