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Усэйна Болта разочаровала зарплата футболиста в Австралии
Восьмикратный олимпийский чемпион, знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт не договорился о контракте с австралийским футбольным клубом «Сентрал Кост Марринерс» и покинет команду.
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По информации Fox Sports Australia, клуб предлагал ему зарплату в 150 тысяч доларов США в год. Болт же хотел зарабатывать 3 млн. доларов США.
Стороны так и не сумели прийти к компромиссу - предлагаемая клубом сумма и финансовые запросы Болта оказались слишком далеки друг от друга.
32-летний ямаец находился на просмотре в «Сентрал Кост Марринерс» и в одном из контрольных матчей сделал дубль. Ранее сообщалось, что он отказался от предложения мальтийского клуба «Валлетта».
Ранее Болт отказался подписывать контракт с европейским футбольным клубом.
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Восьмикратный олимпийский чемпион, знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт не договорился о контракте с австралийским футбольным клубом «Сентрал Кост...
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