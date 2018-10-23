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Усэйна Болта разочаровала зарплата футболиста в Австралии

24.10.2018 09:11 — Разное | Партизан  
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Восьмикратный олимпийский чемпион, знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт не договорился о контракте с австралийским футбольным клубом «Сентрал Кост Марринерс» и покинет команду.



Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на «Советский спорт».

По информации Fox Sports Australia, клуб предлагал ему зарплату в 150 тысяч доларов США в год. Болт же хотел зарабатывать 3 млн. доларов США.

Стороны так и не сумели прийти к компромиссу -  предлагаемая клубом сумма и финансовые запросы Болта оказались слишком далеки друг от друга.

32-летний ямаец находился на просмотре в «Сентрал Кост Марринерс» и в одном из контрольных матчей сделал дубль. Ранее сообщалось, что он отказался от предложения мальтийского клуба «Валлетта».


Ранее Болт отказался подписывать контракт с европейским футбольным клубом.


 
 
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Восьмикратный олимпийский чемпион, знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт не договорился о контракте с австралийским футбольным клубом «Сентрал Кост...
 
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