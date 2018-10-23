Усэйна Болта разочаровала зарплата футболиста в Австралии









передает Oxu.Az со ссылкой на «Советский спорт». Об этомOxu.Az со ссылкой на «Советский спорт».





По информации Fox Sports Australia, клуб предлагал ему зарплату в 150 тысяч доларов США в год. Болт же хотел зарабатывать 3 млн. доларов США.





Стороны так и не сумели прийти к компромиссу - предлагаемая клубом сумма и финансовые запросы Болта оказались слишком далеки друг от друга.





32-летний ямаец находился на просмотре в «Сентрал Кост Марринерс» и в одном из контрольных матчей сделал дубль. Ранее сообщалось, что он отказался от предложения мальтийского клуба «Валлетта».









Ранее Болт отказался подписывать контракт с европейским футбольным клубом.



