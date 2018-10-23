Ученые успешно испытали «прививку» от курения





Команде профессора Научно-исследовательского института Скриппса Оливье Георга (Olivier George) удалось получить искусственный фермент, способный быстро разлагать поступающий в организм никотин. Белок NicA2-J1 уже прошел успешные испытания на приученных к никотину лабораторных крысах, позволил контролировать его содержание в крови и снизил тягу к нему. Об этом ученые сообщают в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

За основу для создания NicA2-J1 взяли белок, который синтезируют распространенные почвенные бактерии, палочки Pseudomonas putida — их легко встретить и в генетических лабораториях, и в промышленных биореакторах. Гидролизующий никотин фермент оптимизировали, чтобы повысить время его сохранения в организме животного и добиться большей эффективности работы.

Для испытаний препарата крыс 12 дней подряд на 21 час в сутки помещали в камеру, где они могли получить дозу никотина внутривенно, просто нажав на педаль. Это быстро привело к развитию у них зависимости, после чего никотин им «выдавали» только раз в два дня, заставив переживать все неприятные симптомы отмены наркотика и повышать дозу во время редких приемов. В итоге она достигла количества, которое авторы сравнивают с выкуриванием сразу 20 сигарет, но только раз в 48 часов. Наконец, животные после каждой дозы никотина стали получать и препарат синтетического белка NicA2-J1.

Содержание никотина в их крови даже после приема оставалось низким, а симптомы отмены — включая беспокойство и агрессивность — ослабли в сравнении с крысами из контрольной группы. Снижалось и их стремление получить новую дозу. Более того, если нажатие на педаль с вероятностью 1/3 приводило не к получению никотина, а к неприятному удару током, то контрольная группа, сохранившая аддикцию, продолжала жать, а получившие NicA2-J1 крысы легко отказывались от этого — и от самой привычки.









«Такой подход чрезвычайно интересен, поскольку может снизить зависимость от никотина без тяжелых симптомов отмены, — говорит Оливье Георг. — Кроме того, он работает в крови, а не в мозге, так что побочные эффекты должны быть минимальными».



