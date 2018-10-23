Белорусским банкам хотят разрешить биометрическую идентификацию клиентов









"Мы сейчас законодательно вводим возможность проведения такого рода биометрической идентификации. Она предполагает, что вносятся дополнительные факторы при идентификации человека для получения финансовых услуг. К тем же самым паролям, СМС, которые приходят на телефон, будет возможность добавить дополнительные факторы - это лицо и голос", - пояснил Дмитрий Калечиц. Соответствующие изменения предлагается внести в указ №478 "О цифровых банковских технологиях". Говоря о сроках внедрения механизма биометрической идентификации, зампредседателя Нацбанка отметил, что это вопрос скорости внесения изменений в законодательство и интереса банков к новому механизму.









Внести изменения в указ предполагается до конца нынешнего года. Кроме того, отрабатывается пилотный проект вместе с двумя банками и ЕРИП по аутентификации физических лиц в межбанковской системе идентификации и банках Беларуси с использованием биометрических данных. "Дальше уже стоит вопрос об активности банков, которые будут применять у себя эту технологию. Базовая инфраструктура будет создана, мы планируем, что это будет в середине следующего года. Банки далее будут встраивать ее в мобильный, интернет-банкинг", - добавил Дмитрий Калечиц.



