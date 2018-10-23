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Белорусским банкам хотят разрешить биометрическую идентификацию клиентов

24.10.2018 09:00 — Разное | Партизан  
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Белорусским банкам хотят разрешить идентификацию клиентов с помощью биометрических характеристик лица и голоса, сообщил журналистам заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц на международном форуме по банковским информационным технологиям "БанкИТ'2018", передает корреспондент БЕЛТА.



"Мы сейчас законодательно вводим возможность проведения такого рода биометрической идентификации. Она предполагает, что вносятся дополнительные факторы при идентификации человека для получения финансовых услуг. К тем же самым паролям, СМС, которые приходят на телефон, будет возможность добавить дополнительные факторы - это лицо и голос", - пояснил Дмитрий Калечиц. Соответствующие изменения предлагается внести в указ №478 "О цифровых банковских технологиях". Говоря о сроках внедрения механизма биометрической идентификации, зампредседателя Нацбанка отметил, что это вопрос скорости внесения изменений в законодательство и интереса банков к новому механизму. 


Внести изменения в указ предполагается до конца нынешнего года. Кроме того, отрабатывается пилотный проект вместе с двумя банками и ЕРИП по аутентификации физических лиц в межбанковской системе идентификации и банках Беларуси с использованием биометрических данных. "Дальше уже стоит вопрос об активности банков, которые будут применять у себя эту технологию. Базовая инфраструктура будет создана, мы планируем, что это будет в середине следующего года. Банки далее будут встраивать ее в мобильный, интернет-банкинг", - добавил Дмитрий Калечиц.


 
 
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Белорусским банкам хотят разрешить идентификацию клиентов с помощью биометрических характеристик лица и голоса, сообщил журналистам заместитель председателя...
 
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