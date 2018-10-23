Яцек Чапутович для Rzeczpospolita: Угроза с Востока для Польши – реальна

Видит ли Польша угрозу со стороны России, зачем стране американские солдаты и какова позиция НАТО в этом вопросе? Ответы на эти вопросы найдем в статье министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича, опубликованной в газете Rzeczpospolita. По мнению главы МИД, для Польши Североатлантический альянс является важнейшим элементом системы европейской безопасности. НАТО гарантирует защиту своих членов на основе коллективной обороны. Ключевой гарантией надежности этой обороны министр считает именно включение в нее США. «Постоянное военное присутствие США в нашей стране является правильным решением не только для Польши, но и для региона и евроатлантического сообщества», - пишет Яцек Чапутович.





Глава польской дипломатии отмечает, что «с перспективы Польши, Россия является сверхдержавой с действительно мощным военным потенциалом, который последовательно увеличивается и поддерживается в состоянии высокой боевой готовности. […] Россия могла бы стать отличным партнером во всестороннем сотрудничестве, в том числе, в сфере безопасности. Могла бы, но уже много лет им не является. НАТО многое сделало для того, чтобы иметь как можно лучшие отношения с Россией. К сожалению, безуспешно». Также Яцек Чапутович добавляет, что угроза с Востока - реальна и имеет экзистенциальный характер, о чем свидетельствует пример Украины.









О значении и необходимости дислокации американских войск на территории Польши, министр иностранных дел страны написал следующее: «постоянное и усиленное военное присутствие США в Польше будет способствовать укреплению ее оборонного и сдерживающего потенциала, а также избавит страну от двойных стандартов и укрепит принцип неделимости безопасности в Европе. Мы рассчитываем на понимание наших намерений и благосклонность со стороны членов евроатлантического сообщества».

щие дни.