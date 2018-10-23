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Два центра для мигрантов построят в Беларуси

24.10.2018 09:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Два центра для мигрантов построят в Беларуси
Фото из открытых источников

«Центры должны появиться в Лиде и Новополоцке. Окончательное решение будет принято с участием экспертов, этот вопрос будет досконально изучен, - сообщает БЕЛТА со ссылкой на главу представительства Международной организации по миграции в Беларуси Зейнала ГАДЖИЕВА. - Я не исключаю, что в следующем году мы начнем строить эти центры параллельно».

Центры будут открытого или смешанного типа, каждый будет рассчитан примерно на 200 человек.

Цена строительства – около 4 млн евро. 

Два центра для мигрантов построят в Беларуси
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‍Строительство может начаться уже в следующем году.
 
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