Два центра для мигрантов построят в Беларуси

«Центры должны появиться в Лиде и Новополоцке. Окончательное решение будет принято с участием экспертов, этот вопрос будет досконально изучен, - сообщает БЕЛТА со ссылкой на главу представительства Международной организации по миграции в Беларуси Зейнала ГАДЖИЕВА. - Я не исключаю, что в следующем году мы начнем строить эти центры параллельно».

Центры будут открытого или смешанного типа, каждый будет рассчитан примерно на 200 человек.

Цена строительства – около 4 млн евро.

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