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Два центра для мигрантов построят в Беларуси
24.10.2018 09:13 — Разное | Аргументы и факты
«Центры должны появиться в Лиде и Новополоцке. Окончательное решение будет принято с участием экспертов, этот вопрос будет досконально изучен, - сообщает
Центры будут открытого или смешанного типа, каждый будет рассчитан примерно на 200 человек.
Цена строительства – около 4 млн евро.
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Строительство может начаться уже в следующем году.
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