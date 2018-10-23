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Минивэн Aurus Arsenal снова сфотографировали на улицах Москвы
В Сети уже неоднократно мелькали видео и снимки минивэнов
Новыми фотографиями машины с русскоязычной версией издания
Техника у всех Aurus одна и та же — это 4,4-литровый битурбо-V8 мощностью 598 лошадиных сил в тандеме с электродвигателем, 9-ступенчатым автоматом российской фирмы KATE и высоковольтной тяговой батареей. Привод — только полный, с муфтой подключения передних колес.
Других подробностей об «Арсенале» пока придется подождать. На минувшем Московском автосалоне представители Aurus
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Минивэн Aurus Arsenal вновь попал в объективы фотографов на улицах Москвы. По-прежнему известно, что автомобиль пока не попадет в открытую продажу.
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