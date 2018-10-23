Минивэн Aurus Arsenal снова сфотографировали на улицах Москвы

В Сети уже неоднократно мелькали видео и снимки минивэнов Aurus Arsenal , сделанных на московских улицах. Причем встречаются они чаще, чем соплатфоменные седан и лимузин Senat, также разработанные в рамках проекта «Кортеж» и, в отличие от минивэна, уже представленные широкой публике в конце августа на Московском автосалоне.





Новыми фотографиями машины с русскоязычной версией издания Motor1 поделился один из читателей. Увы, но новых подробностей о люксовом российском однообъемнике не появилось. Напомним, что название Arsenal дано модели в честь одной из башен Кремля, а по габаритам он получился явно крупнее таких моделей, как Volkswagen Multivan или Mercedes V-класса, хотя точных показателей по-прежнему не обнародовано.

Техника у всех Aurus одна и та же — это 4,4-литровый битурбо-V8 мощностью 598 лошадиных сил в тандеме с электродвигателем, 9-ступенчатым автоматом российской фирмы KATE и высоковольтной тяговой батареей. Привод — только полный, с муфтой подключения передних колес.





Других подробностей об «Арсенале» пока придется подождать. На минувшем Московском автосалоне представители Aurus сообщили AUTO.TUT.BY , что Arsenal в открытую продажу не поступит — по крайней мере, на первых порах.