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На трассе М6 Opel превратился в груду металла после столкновения с фурой: пострадали три человека
Три человека получили травмы в аварии, которая произошла днем 23 октября в Ивьевском районе. Об этом
По информации инспекторов, водитель Opel ехал по трассе М6 Минск — Гродно. На 141-м километре дороги при обгоне нескольких машин он не успел завершить маневр, автомобиль развернуло и боком занесло под встречную фуру Volvo.
В результате аварии водитель и два пассажира легковушки получили травмы и были госпитализированы. Один из пассажиров — в реанимации.
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Один из пострадавших в реанимационном отделении больницы.
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