На трассе М6 Opel превратился в груду металла после столкновения с фурой: пострадали три человека

Три человека получили травмы в аварии, которая произошла днем 23 октября в Ивьевском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.



Фото: ГАИ Гродно

По информации инспекторов, водитель Opel ехал по трассе М6 Минск — Гродно. На 141-м километре дороги при обгоне нескольких машин он не успел завершить маневр, автомобиль развернуло и боком занесло под встречную фуру Volvo.

В результате аварии водитель и два пассажира легковушки получили травмы и были госпитализированы. Один из пассажиров — в реанимации.