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"Кто обитает на дне океана?" Как соцсети реагируют на провалы минского "Динамо"
Минское «Динамо» в КХЛ проиграло девять матчей подряд — это повторение антирекорда десятилетней давности. С начала сезона команда выиграла лишь 4 встречи из 20. И пока тренерский штаб пытается выправить ситуацию, в соцсетях шутят (возможно, истерически) над затянувшимся пике бело-голубых.
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Как болельщики шутили над девятым подряд фиаско хоккеистов "Динамо-Минск"
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