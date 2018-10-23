"Кто обитает на дне океана?" Как соцсети реагируют на провалы минского "Динамо"

Минское «Динамо» в КХЛ проиграло девять матчей подряд — это повторение антирекорда десятилетней давности. С начала сезона команда выиграла лишь 4 встречи из 20. И пока тренерский штаб пытается выправить ситуацию, в соцсетях шутят (возможно, истерически) над затянувшимся пике бело-голубых.

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