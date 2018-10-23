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C 1 ноября трудовые пенсии в среднем увеличатся на 5,3%. Об этом проинформировала пресс-служба главы государства.

23 октября глава государства Александр Лукашенко подписал указ о повышении пенсий с 1 ноября. Выплаты пенсионерам увеличатся в среднем на 5,3%.

Документ предусматривает перерасчет трудовых пенсии в связи с ростом средней зарплаты работников по стране.

Как сказано в сообщении пресс-службы, перерасчет осуществляется путем корректировки фактического заработка пенсионеров исходя из средней заработной платы работников в республике, примененной при предыдущем перерасчете пенсий.