Беларусь и ЕС готовы подписать соглашение об упрощении визового режима

Беларусь и Евросоюз до конца года могут подписать соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии.

Об этом рассказала журналистам глава представительства ЕС Андреа Викторин перед презентацией проекта «Содействие Республике Беларусь в решении вопросов, связанных с увеличением количества нерегулярных мигрантов».

Как рассказала А.Виктоин, 11 октября прошел очередной раунд переговоров между ЕС и Беларусью, который касается подписания соглашения о реадмисии. Его могут подписать только в пакете с соглашением об упрощении визового режима. По словам главы представительства ЕС, переговоры прошли очень конструктивно.

«Надеюсь, что до конца года соглашения будут подписаны», — сказала она.