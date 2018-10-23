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В США на трассу упал самолет, замаскированный под немецкий истребитель
Поршневой самолет с немецкими крестами на борту, раскрашенный в цвета Люфтваффе, 23 октября потерпел аварию при посадке на трассу 101 Freeway возле города Агура-Хиллз. Видео с места происшествия опубликовал очевидец в
Если внимательно присмотреться к видео с места происшествия, то можно заметить, что не немецкий истребитель, а американский учебный самолет времен Второй мировой войны АТ-6 (NA-59).
Прибывшему на место пожарному расчету удалось спасти пилота, которого зажало в кабине. Самолет восстановлению не подлежит. За штурвалом находился опытный 40-летний пилот авиакомпании Alaska Airlines.
Самолет АТ-6 (NA-59) использовался для обучения военных летчиков. Он производился серийно с 1940 года и предназначался для второй ступени обучения с элементами боевого применения, для чего нес вооружение — один неподвижный пулемет под капотом мотора, еще один в крыле и третий — на шкворневой установке в задней кабине.
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Этот самолет использовался для обучения военных летчиков.
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