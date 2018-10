В США на трассу упал самолет, замаскированный под немецкий истребитель

Поршневой самолет с немецкими крестами на борту, раскрашенный в цвета Люфтваффе, 23 октября потерпел аварию при посадке на трассу 101 Freeway возле города Агура-Хиллз. Видео с места происшествия опубликовал очевидец в Twitter .

LATEST: Vintage plane erupts in flames after crash-landing onto the 101 Freeway in Southern California.