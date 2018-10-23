В США на трассу упал самолет, замаскированный под немецкий истребитель

Поршневой самолет с немецкими крестами на борту, раскрашенный в цвета Люфтваффе, 23 октября потерпел аварию при посадке на трассу 101 Freeway возле города Агура-Хиллз. Видео с места происшествия опубликовал очевидец в Twitter .

LATEST: Vintage plane erupts in flames after crash-landing onto the 101 Freeway in Southern California. No vehicles were involved in the crash and no injuries were reported, authorities say. https://t.co/lJCJf5qXBD pic.twitter.com/Tb7KpfD6Rt — ABC News (@ABC) 24 октября 2018 г.

Если внимательно присмотреться к видео с места происшествия, то можно заметить, что не немецкий истребитель, а американский учебный самолет времен Второй мировой войны АТ-6 (NA-59).

Прибывшему на место пожарному расчету удалось спасти пилота, которого зажало в кабине. Самолет восстановлению не подлежит. За штурвалом находился опытный 40-летний пилот авиакомпании Alaska Airlines.

Самолет АТ-6 (NA-59) использовался для обучения военных летчиков. Он производился серийно с 1940 года и предназначался для второй ступени обучения с элементами боевого применения, для чего нес вооружение — один неподвижный пулемет под капотом мотора, еще один в крыле и третий — на шкворневой установке в задней кабине.

Читайте также: Французы показали модель истребителя шестого поколения