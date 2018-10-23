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Залина Сидакова завоевала серебро на чемпионате мира по борьбе в Будапеште

24.10.2018 10:02 — Разное | Tut.by  
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Белорусская спортсменка Залина Сидакова стала серебряной медалисткой чемпионата мира в женской борьбе в Будапеште.


Залина Сидакова. Фото: Александр Шичко, Прессбол

В финальном поединке весовой категории до 55 кг Залина Сидакова уступила японке Маю Мукайде (2:12).

В 2012 году Залина Сидакова также становилась вице-чемпионкой мира, только в категории до 59 кг.

В предыдущие дни на ЧМ-2018 две медали в копилку сборной Беларуси принесли борцы вольного стиля Иван Янковский (92 кг, серебро) и Али Шабанов (79 кг, бронза).

Чемпионат мира по борьбе в Будапеште продлится до 28 октября. Кроме медалей в вольной борьбе, будут разыграны награды в греко-римской и женской борьбе.

 
 
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Белорусская спортсменка Залина Сидакова стала серебряной медалисткой чемпионата мира в женской борьбе в Будапеште.
 
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