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Залина Сидакова завоевала серебро на чемпионате мира по борьбе в Будапеште
Белорусская спортсменка Залина Сидакова стала серебряной медалисткой чемпионата мира в женской борьбе в Будапеште.
В финальном поединке весовой категории до 55 кг Залина Сидакова уступила японке Маю Мукайде (2:12).
В 2012 году Залина Сидакова также становилась вице-чемпионкой мира, только в категории до 59 кг.
В предыдущие дни на ЧМ-2018
Чемпионат мира по борьбе в Будапеште продлится до 28 октября. Кроме медалей в вольной борьбе, будут разыграны награды в греко-римской и женской борьбе.
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Белорусская спортсменка Залина Сидакова стала серебряной медалисткой чемпионата мира в женской борьбе в Будапеште.
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