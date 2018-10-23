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Слониха научилась решать математические задачи

24.10.2018 09:59 — Разное | Tut.by  
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Исследователям из Японии удалось научить 14-летнюю азиатскую слониху решать математические задачки с фруктами на большом сенсорном дисплее. Об этом пишет N+1.


Источник: N. Irie, M. Hiraiwa‑Hasegawa, N. Kutsukake / Journal of Ethology, 2018

Авторы исследования использовали сенсорную панель, управляемую компьютером. Для участия в эксперименте ученые натренировали трех взрослых азиатских слонов, одного самца и двух самок. Предварительные тесты прошла только одна четырнадцатилетняя слониха, Аютяй.

Во время экспериментов ей показывали по две карточки, на которых были нарисованы арбузы, бананы или яблоки разных размеров. Количество фруктов варьировалось от нуля до десяти. Разница между сравниваемыми числами колебалась от единицы до пяти (например, сравнивали рисунки с пятью и шестью одинаковыми фруктами, и карточки с изображением пяти и десяти одинаковых фруктов).


Примеры карточек, которые показывали слонихе. Источник: N. Irie, M. Hiraiwa‑Hasegawa, N. Kutsukake / Journal of Ethology, 2018

Слонихе нужно было хоботом указать на карточку с наибольшим количеством одинаковых фруктов. Всего исследователи провели сравнительные тесты 271 раз. Оказалось, что слониха правильно ответила в 66,8 процентах случаев.

Также выяснилось, что правильность ответов не зависела от количества или размера объектов на карточке. Но разница между сравниваемыми числами влияла на скорость ответа. Чем меньше они были, тем дольше Аютяй выбирала правильный ответ.

 
 
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Авторы исследования использовали сенсорную панель, управляемую компьютером.
 
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