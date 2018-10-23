Полувековой юбилей отмечает Кобринский государственный политехнический колледж

Симбиоз мастерства и творчества

Полувековой юбилей отмечает в эти октябрьские дни главная кузница кадров для строительной индустрии района – Кобринский государственный политехнический колледж.





Востребованные кадры

Тот колледж, каким мы знаем его сегодня, образовался в результате слияния в 2013 году двух учреждений профтехобразования – ГПТК строителей и художественного колледжа. Однако настоящей точкой отсчёта стал октябрь 1968 года, когда на базе треста «Брестсельстрой» было образовано Кобринское ПТУ № 102 строителей, разместившееся в общежитии бывшего ПМК-70 на площади Ленина. С тех пор выпущено в жизнь более восьми тысяч квалифицированных рабочих и специалистов со средним специальным образованием, которые пожелали связать свою жизнь со строительством. В стенах колледжа обучаются каменщики, мостовщики, бетонщики, монтажники санитарно-технических систем и оборудования, электрогазосварщики, маляры, штукатуры, облицовщики-плиточники, станочники деревообрабатывающих станков, резчики по дереву и бересте, исполнители художественно-оформительских работ, обойщики мебели, мастера по маникюру. На уровне среднего специального образования можно получить специальность техника-строителя и техника-технолога мебельного производства.







История – в славных именах

В историю колледжа вписаны славные имена Петра Сазоненко, Антона Букача, Эдуарда Голушко, Михаила Гольцмана, Василия Демидовича – руководителей, благодаря которым учреждение приобрело республиканскую известность. Чтят в колледже ветеранов педагогического труда, которые заложили основы профессионального образования на Кобринщине. Это Зоя Чепелевич, Зинаида Остапук, Тамара и Константин Домаронок, Надежда Дорошук, Михаил Ковальчук, Любовь Мартынова, Валентина Сидорук, Галина Тур, Нина Блеян, Иван Бритун, Елена Марковская, Елена Шевчук, Нина Белюсь, Таисия Дубина и многие другие. Легендарной славой овеяны воспоминания из далёких 70-х, когда полные энтузиазма педагоги и учащиеся своими силами строили учебные корпуса и «пробивали» финансирование на строительство нового комплекса по ул. Дзержинского, в котором впоследствии разместилось СГПТУ №102, нацеленное на подготовку специалистов для строительной отрасли. В старых же корпусах обосновалось техническое училище №156 народных художественных промыслов. И в виде самостоятельных структур, и объединившись в одно учебное заведение, эти подразделения достойно выполняют возложенную на них миссию – обеспечивают экономику квалифицированными рабочими кадрами, способными выполнять профессиональные задания на высоком уровне.

Не работа, а любимое дело

Сплоченную команду единомышленников, в составе которой 59 преподавателей и мастеров производственного обучения, возглавляет Александр Ющук. Много лет административную работу выполняют Игорь Барабанов и Елена Чепелевич. Путь от учащейся до руководителя прошла в колледже заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ирина Гулюта. Хозяйственным подразделением вот уже 14 лет заведует Владимир Козел. Освоить востребованную профессию учащимся помогают высококвалифицированные педагоги и мастера Елена Наумчик, Зинаида Помаскина, Александр Шевчук, Людмила Ровнейко, Жанна Бинько, Наталья Анисимова. У Валентины Шостак запись в трудовой книжке сделана 39 лет назад. Благодаря их творческому подходу, колледж звучит в республике как инновационная площадка, готовая к апробации и внедрению новых проектов и образовательных программ. Своим трудом они обеспечили успешный ход эксперимента по созданию системы непрерывного профессионального образования, позволяющего в стенах колледжа получить рабочую квалификацию и продолжить образование на второй ступени, чтобы в дальнейшем поступить в вуз. Таким правом ежегодно пользуются около 50 выпускников первой ступени. Среди них всегда есть те, кто затем возвращается в колледж в качестве мастеров и преподавателей, как это сделали Алёна Синяк, Светлана Петровская, Дмитрий Левчук, Алла Прокурат и другие.







Главный ресурс

Работа с талантливой молодежью дает свои результаты. Среди учащихся колледжа 44 лауреата премии специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов и мастер производственного обучения Иван Николаевич Конюх. Работы учащихся ежегодно экспонируются на фестивале декоративно-прикладного творчества «Беларускі вянок», республиканской выставке-ярмарке «Город мастеров». В чешском городе Пржибрам действует постоянная выставка художественных изделий, выполненных учащимися колледжа, они не раз становились призёрами международных симпозиумов резчиков по дереву. Большую радость испытывают преподаватели, мастера и администрация колледжа, когда слышат о своих бывших учениках добрые слова. Выпускники колледжа работают в родной Беларуси, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.







Сохраняя хорошее, создавать будущее

В колледже сложилось много традиций. Креативно и празднично проходят День знаний, фестиваль профессий, неделя мира и дружбы, День Победы. Настоящей гордостью колледжа являются выставочные залы изделий народного творчества «Карагод рамёстваў», где собраны лучшие творческие работы воспитанников, выпускников и работников. Ребята участвуют в региональных социально значимых проектах. Их знают не только на уровне Кобринского района, но во всей Брестской области. Предстоящий юбилей для колледжа — это не просто событие, а еще один повод плодотворно развиваться и продвигаться вперед — к намеченным целям.







Жанна ЕЛИЗАРОВА.

НА СНИМКЕ автора и из архива: директор колледжа Александр Ющук (в центре) с учащимися и коллегами за обсуждением предстоящих юбилейных торжеств; первые директора (слева направо) Михаил Гольцман, Эдуард Голушко, Антон Букач, Петр Сазоненко.