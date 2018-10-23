Белорусский агростартап создал интерактивную карту всех сельскохозяйственных полей США и Европы





Белорусский агростартап OneSoil сделал карту 60 миллионов полей с распознанным на них культурами.

Белорусский агротехнический стартап OneSoil запустил новый проект — карту OneSoil Map, которая позволяет исследовать и сравнивать поля и сельскохозяйственные культуры в Европе и США. На карте отображается около 60 миллионов полей с распознанным на них культурами, пишет dev.by .

На карте можно увидеть относительный уровень урожайности, размеры и количество полей по странам, регионам и сельскохозяйственным культурам; их представлено на карте больше 25 (рис, картофель, пшеница, ячмень и другие). Карта показывает, как поля изменились за последние три года (2016 — 2018).

В день запуска проекта карта попала на самый популярный американский агрегатор стартапов Product Hunt.