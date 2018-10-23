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Работали с отличным настроением

24.10.2018 — Разное | Чырвоны Кастрычнiк  
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Работали с отличным настроением

В прошлую субботу на территории района прошла добровольная акция «Чистый лес». Участие в ней приняли 160 человек из 12 организаций Октябрьщины. Заранее работники лесхоза отвели 43 объекта для уборки мусора, очистки леса от захламленности, дополнения и создания плантационных лесных культур.

В результате акции очищено от мусора более 100 гектаров лесов, дополнено 19,5 гектаров и создано 8 гектаров лесных культур.

Как рассказал куратор акции, лесничий Октябрьского лесничества Анатолий Кадничанский, такие коллективы, как Октябрьский лицей, средняя школа №2, гимназия, завод СОМ и другие, для участия в акции направили по 15-20 человек.

– Мероприятие «Чистый лес» проходит с 2010 года, и с каждым годом число участников растет, что не может не радовать – добавил Анатолий Николаевич.  

Основная цель добровольной акции — привлечение внимания к необходимости бережного отношения к лесу. Ведь проблема несанкционированных свалок строительных и бытовых отходов, посторонних предметов в лесах, примыкающих к автомобильным и железным дорогам, вокруг населенных пунктов, на площадках отдыха по-прежнему остается актуальной.

Ирина ЛЕШКОВА.

 
 
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В прошлую субботу на территории района прошла добровольная акция «Чистый лес». Участие в ней приняли 160 человек из 12 организаций Октябрьщины. Заранее работники...
 
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