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Победители Belbiz Battle будут представлены инвесторам в Лондоне
24.10.2018 09:27 — Разное | Аргументы и факты
Генеральный информационный партнер форума – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.
Команды-победители Belbiz Battle отправятся в Лондон и будут представлены международным инвесторам. Организаторы выставки приглашают стартапы к участию в соревновании. Дедлайн подачи заявок - 27 октября.
Соревнование пройдет в форме питчей на главной сцене Белэкспо. Язык выступления - английский.
«Мы заинтересованы в сформировавшихся стартапах, которые имеют уже готовый продукт и свой пул пользователей, - говорит Анастасия ХОМЕНКОВА, официальный представитель GEW Belarus. - Если к моменту участия они уже успели привлечь первоначальные инвестиции, это будет плюсом. Belbiz Battle - лучшая возможность заявить о своей идее на республиканском уровне, привлечь новых пользователей, которые станут early adopters вашего продукта, и, благодаря нашим партнерам и Посольству Великобритании, получить доступ к бизнес-акселераторам Соединенного Королевства».
«Мы рады предоставить лучшим стартапам Беларуси все возможности, который дает современная бизнес-среда Великобритании, - поделилась Инесса ПОЛТОРАН, советник по торговым и экономическим вопросам Посольства Великобритании в Республике Беларусь. - Погружение в стартап-экосистему Лондона - приключение, которое даст огромный опыт и множество шансов и контактов участникам. Просто ли провести питч на английском языке за три минуты? Способны ли вы убедить международных инвесторов в перспективности вашей идеи? Участвуйте в Belbiz Battle и докажите всем, что вы лучшие. В нынешнем году мы готовы выбрать пять команд-победителей и с нетерпением ждем вас на Форуме GEW Belarus».
Подать заявку на участие можно
Партнерами Всемирной Недели Предпринимательства в Беларуси стали Агентство США по международному развитию USAID, Банк развития Республики Беларусь, Министерство экономики Беларуси, Международная Финансовая корпорация (IFC) и Посольство Великобритании в Беларуси. Мероприятие пройдет при поддержке Правительства Республики Беларусь. Генеральный информационный партнер – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.
Программа форума
Выставка GEW EXPO (13-14 ноября 2018)
Выставка Всемирной Недели предпринимательства в Беларуси - первая в Беларуси площадка для инновационных компаний, которые готовы презентовать свои идеи международному сообществу и государству на самом высоком уровне. Выставочные стенды разделены по секциям: Финансовые технологии, Инвестиции, Инновации, Поддержка бизнеса, Образование для бизнеса, Технологии для бизнеса и Технические сообщества. Дедлайн для регистрации участия со стендом - 12 октября.
Форум GEW BELARUS (13-14 ноября 2018)
Контент Форума будет полезным для компаний реального сектора, стартапов, организаций поддержки и построения инфраструктуры, а также для нового поколения предпринимателей.
Стартап-соревнование Belbiz Battle (13 ноября 2018)
Главный конкурс стартапов страны с возможностью представления лучших проектов инвесторам Великобритании проводится при поддержке Посольства Великобритании в Республике Беларусь.
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13 ноября в Минске в Национальном выставочном центре «БелЭкспо» в рамках форума Всемирной недели предпринимательства в Беларуси (GEW Belarus) состоится битва стартапов...
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