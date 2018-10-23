Победители Belbiz Battle будут представлены инвесторам в Лондоне

Генеральный информационный партнер форума – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

Команды-победители Belbiz Battle отправятся в Лондон и будут представлены международным инвесторам. Организаторы выставки приглашают стартапы к участию в соревновании. Дедлайн подачи заявок - 27 октября.

Соревнование пройдет в форме питчей на главной сцене Белэкспо. Язык выступления - английский.

«Мы заинтересованы в сформировавшихся стартапах, которые имеют уже готовый продукт и свой пул пользователей, - говорит Анастасия ХОМЕНКОВА, официальный представитель GEW Belarus. - Если к моменту участия они уже успели привлечь первоначальные инвестиции, это будет плюсом. Belbiz Battle - лучшая возможность заявить о своей идее на республиканском уровне, привлечь новых пользователей, которые станут early adopters вашего продукта, и, благодаря нашим партнерам и Посольству Великобритании, получить доступ к бизнес-акселераторам Соединенного Королевства».

«Мы рады предоставить лучшим стартапам Беларуси все возможности, который дает современная бизнес-среда Великобритании, - поделилась Инесса ПОЛТОРАН, советник по торговым и экономическим вопросам Посольства Великобритании в Республике Беларусь. - Погружение в стартап-экосистему Лондона - приключение, которое даст огромный опыт и множество шансов и контактов участникам. Просто ли провести питч на английском языке за три минуты? Способны ли вы убедить международных инвесторов в перспективности вашей идеи? Участвуйте в Belbiz Battle и докажите всем, что вы лучшие. В нынешнем году мы готовы выбрать пять команд-победителей и с нетерпением ждем вас на Форуме GEW Belarus».

Подать заявку на участие можно здесь .

Партнерами Всемирной Недели Предпринимательства в Беларуси стали Агентство США по международному развитию USAID, Банк развития Республики Беларусь, Министерство экономики Беларуси, Международная Финансовая корпорация (IFC) и Посольство Великобритании в Беларуси. Мероприятие пройдет при поддержке Правительства Республики Беларусь. Генеральный информационный партнер – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

Программа форума

Выставка GEW EXPO (13-14 ноября 2018)

Выставка Всемирной Недели предпринимательства в Беларуси - первая в Беларуси площадка для инновационных компаний, которые готовы презентовать свои идеи международному сообществу и государству на самом высоком уровне. Выставочные стенды разделены по секциям: Финансовые технологии, Инвестиции, Инновации, Поддержка бизнеса, Образование для бизнеса, Технологии для бизнеса и Технические сообщества. Дедлайн для регистрации участия со стендом - 12 октября.

Форум GEW BELARUS (13-14 ноября 2018)

Контент Форума будет полезным для компаний реального сектора, стартапов, организаций поддержки и построения инфраструктуры, а также для нового поколения предпринимателей.

Стартап-соревнование Belbiz Battle (13 ноября 2018)

Главный конкурс стартапов страны с возможностью представления лучших проектов инвесторам Великобритании проводится при поддержке Посольства Великобритании в Республике Беларусь.

Больше о событиях Недели - на сайте gew.by.

СПРАВКА

Всемирная неделя предпринимательства (GEW)- ежегодное глобальное мероприятие, объединяющее 170 стран в поиске новых идей для предпринимателей всего мира. В 2018 году Неделя Предпринимательства соберет свыше 15 000 партнерских организаций по всему миру с 12 по 18 ноября при поддержке Kauffman Foundation. В Беларуси Всемирная Неделя Предпринимательства проводится с 2011 года. ООО «Центр деловых коммуникаций «Белбиз» - официальный представитель Всемирной Недели Предпринимательства в Беларуси при поддержке Агентства США по международному развитию USAID, Министерства экономики Беларуси, Банка Развития Республики Беларусь, Международной Финансовой Корпорации (IFC) и Посольства Великобритании в Беларуси.