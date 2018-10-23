Toyota RAV4: готова спецверсия к 25-летию модели

На рынке ТС новое поколение кроссовера Toyota RAV4 появится ближе к середине следующего года. Поэтому подогреть интерес к нынешнему «паркетнику» в российском представительстве компании решили с помощью специальной версии. Ее выход приурочен к знаковой дате — ровно 25 лет назад, осенью 1993 года, японцы представили первое поколение «рафика».





Особенности машин в юбилейной комплектации сводятся к декору — это черные акценты в экстерьере (так, в черный окрашены корпуса наружных зеркал и рейлинги на крыше), 18-дюймовые колесные диски оригинального дизайна (также окрашенные в черный цвет) и опознавательные эмблемы спецсерии на задних стойках.





В списке стандартного оснащения кроссоверов RAV4 25th Anniversary имеются кнопка запуска двигателя, камера заднего вида и мультимедийная система на платформе Яндекс. Авто с 8-дюймовым экраном и встроенным модемом. Под капотом на выбор — бензиновые моторы 2.0 (146 лошадиных сил) с вариатором и 2.5 (180 сил) с 6-ступенчатым «автоматом».





Все версии юбилейного RAV4 располагают полным приводом, в России цены начинаются от 1 млн 966 тысяч рублей (30 100 долларов в пересчете по нынешнему курсу).