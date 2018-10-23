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Toyota RAV4: готова спецверсия к 25-летию модели
На рынке ТС
Особенности машин в юбилейной комплектации сводятся к декору — это черные акценты в экстерьере (так, в черный окрашены корпуса наружных зеркал и рейлинги на крыше), 18-дюймовые колесные диски оригинального дизайна (также окрашенные в черный цвет) и опознавательные эмблемы спецсерии на задних стойках.
В списке стандартного оснащения кроссоверов RAV4 25th Anniversary имеются кнопка запуска двигателя, камера заднего вида и мультимедийная система на платформе Яндекс. Авто с 8-дюймовым экраном и встроенным модемом. Под капотом на выбор — бензиновые моторы 2.0 (146 лошадиных сил) с вариатором и 2.5 (180 сил) с 6-ступенчатым «автоматом».
Все версии юбилейного RAV4 располагают полным приводом, в России цены начинаются от 1 млн 966 тысяч рублей (30 100 долларов в пересчете по нынешнему курсу).
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