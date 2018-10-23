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Вчера, 23 октября, в Несвижском городском молодежном центре состоялось очередное мероприятие в рамках социального проекта для несовершеннолетних «РАЗАМ». На интерактивных площадках школьники были вовлечены в различные формы работы в команде. Ребята 1—5 классов осваивали технику современного дизайна и оформления подарков. Детям постарше предложили различные виды занятий, где нужно было изобразить картину маркером, расшифровать литературное произведение, угадать и выстроить из пазлов одну из достопримечательностей Несвижа и многое другое.

Подробнее о мероприятии и новых формах работы с подростками в Несвижском городском молодежном центре мы расскажем на страницах нашей газеты позже. А пока молодежный проект для несовершеннолетних «РАЗАМ» набирает обороты и принимает новые идеи.