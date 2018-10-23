С 18 октября, по согласованию с Несвижским районным исполнительным комитетом, начальником отдела статистики Несвижского района Главного статистического управления Минской области назначен КАРПАЧ Василий Иванович.
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Стало известно, кто стал начальником отдела статистики Несвижского района
24.10.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны
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С 18 октября, по согласованию с Несвижским районным исполнительным комитетом, начальником отдела статистики Несвижского района Главного статистического...
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