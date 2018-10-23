Адбудуцца прыёмы грамадзян

Поделитесь с друзьями















У пятніцу, 26 кастрычніка, з 15.00 да 17.00, у Нясвіжскім райвыканкаме (каб. 313) дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Алена Мікалаеўна АНІСІМ правядзе прыём грамадзян па асабістых пытаннях.

25 октября в Расчетном центре РУП «Несвижское ЖКХ» по адресу: г. Несвиж, улица Гейсика,1 (с 13.00 до 15.00) профсоюзный прием граждан по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ним правоотношений, проведет главный правовой инспектор труда Минской областной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Андрей Александрович Логвинец.

Контактный телефон — 8-01770-2-24-62.