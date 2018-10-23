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Адбудуцца прыёмы грамадзян

24.10.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Адбудуцца прыёмы грамадзян

У пятніцу, 26 кастрычніка, з 15.00 да 17.00, у Нясвіжскім райвыканкаме (каб. 313) дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Алена Мікалаеўна АНІСІМ правядзе прыём грамадзян па асабістых пытаннях.

 

25 октября в Расчетном центре РУП «Несвижское ЖКХ» по адресу:   г. Несвиж, улица Гейсика,1 (с 13.00 до 15.00) профсоюзный прием граждан по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ним правоотношений, проведет главный правовой инспектор труда Минской областной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Андрей Александрович Логвинец.

Контактный телефон — 8-01770-2-24-62.

 


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У пятніцу, 26 кастрычніка, з 15.00 да 17.00, у Нясвіжскім райвыканкаме (каб. 313) дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь
 
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