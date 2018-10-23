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"Коммунарка" планирует начать поставки в американские национальные торговые сети

24.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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"Коммунарка" планирует начать поставки в американские национальные торговые сети

СОАО "Коммунарка" планирует начать поставки продукции в американские национальные торговые сети. Об этом сообщил журналистам генеральный директор предприятия Иван Данченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В США постоянно осуществлялись поставки, мы не уходили с этого рынка, но это были поставки в магазины для русскоговорящего населения. Создана целая сеть таких магазинов. Большой популярностью пользуются конфеты "Красная Шапочка", "Аленка", "Столичные". Перед нами стоит задача войти в американские национальные сети", - отметил Иван Данченко.

Ежегодно "Коммунарка" выпускает до 25 тыс. т продукции - более 200 наименований кондитерских изделий. Около 20% продукции предприятие экспортирует. Сладости отгружаются в Россию, Китай, Азербайджан, Казахстан, Армению, США, Канаду, Германию, Израиль и другие страны ближнего и дальнего зарубежья.

Выставочный павильон "Коммунарки" установлен на площадке 24-й международной специализированной оптовой выставки-ярмарки "Продэкспо-2018", которая проходит в минском Футбольном манеже по 26 октября. В программе - семинары по особенностям взаимодействия с партнерами и экспорту в страны Юго-Восточной Азии. Будут обсуждены актуальные вопросы охраны и защиты белорусских брендов при экспорте в Китай. Предусмотрено проведение многочисленных конкурсов-дегустаций, профессиональных конкурсов на звание лучших кондитеров, по итогам которых лучшие из лучших получат путевки на ведущие мировые конкурсы кондитерского мастерства.

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СОАО "Коммунарка" планирует начать поставки продукции в американские национальные торговые сети. Об этом сообщил журналистам генеральный директор...
 
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