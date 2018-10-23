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Белорусские издатели представили на выставке в Белграде книги о малой родине
24.10.2018 — Разное | Лоевский край
Белорусские издания презентованы на Белградской международной книжной выставке, которая проводится 21-28 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве информации.
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Белорусские издания презентованы на Белградской международной книжной выставке, которая проводится 21-28 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве...
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