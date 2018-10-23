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Белорусские издатели представили на выставке в Белграде книги о малой родине

24.10.2018 — Разное | Лоевский край  
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Белорусские издатели представили на выставке в Белграде книги о малой родинеБелорусские издания презентованы на Белградской международной книжной выставке, которая проводится 21-28 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве информации.
Во время торжественной церемонии открытия выставки состоялась презентация белорусского стенда. На нем выставлены книги, посвященные Году малой родины. Среди них краеведческая, энциклопедическая и детская литература. Учитывая, что в 2019 году в Беларуси пройдут ІІ Европейские игры, гостям выставки представлены также издания спортивной тематики. «На протяжении всего первого дня особый интерес вызывали издания сербских писателей в переводе на белорусский язык», — отметили в министерстве.
Беларусь на международной выставке в Белграде представлена книгами издательств «Беларусь», «Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки», «Вышэйшая школа», «Мастацкая літаратура», «Народная асвета», издательского дома «Звязда», Полиграфкомбината им. Я.Коласа.
Читать полностью:http://www.belta.by/culture/view/belorusskie-izdateli-predstavili-na-vystavke-v-belgrade-knigi-o-maloj-rodine-322548-2018/

 

 
 
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Белорусские издания презентованы на Белградской международной книжной выставке, которая проводится 21-28 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве...
 
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