Белорусские издания презентованы на Белградской международной книжной выставке, которая проводится 21-28 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве информации.

Во время торжественной церемонии открытия выставки состоялась презентация белорусского стенда. На нем выставлены книги, посвященные Году малой родины. Среди них краеведческая, энциклопедическая и детская литература. Учитывая, что в 2019 году в Беларуси пройдут ІІ Европейские игры, гостям выставки представлены также издания спортивной тематики. «На протяжении всего первого дня особый интерес вызывали издания сербских писателей в переводе на белорусский язык», — отметили в министерстве.

Беларусь на международной выставке в Белграде представлена книгами издательств «Беларусь», «Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки», «Вышэйшая школа», «Мастацкая літаратура», «Народная асвета», издательского дома «Звязда», Полиграфкомбината им. Я.Коласа.

Читать полностью:http://www.belta.by/culture/view/belorusskie-izdateli-predstavili-na-vystavke-v-belgrade-knigi-o-maloj-rodine-322548-2018/

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские издатели представили на выставке в Белграде книги о малой родине Белорусские издания презентованы на Белградской международной книжной выставке, которая проводится 21-28 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве...