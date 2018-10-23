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Певица МакSим вернулась на сцену с новым имиджем
24.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
35-летняя певица МакSим вернулась на сцену с новой программой и в новом образе, сообщает Cosmopolitan Russia.
В начале июня девушка сообщила фанатам, что на время прекращает концертную деятельность в связи с переутомлением. У нее появились проблемы с сосудами головного мозга и сильные головные боли.
Недавно артистка вернулась к работе, сняв клип на композицию «Мои секреты». И уже успела собрать полный зал на первом после перерыва концерте в Москве.
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35-летняя певица МакSим вернулась на сцену с новой программой и в новом образе, сообщает Cosmopolitan Russia. В начале июня девушка сообщила фанатам, что на время прекращает...
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