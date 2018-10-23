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Harley-Davidson отзывает мотоциклы из-за проблемы со сцеплением

24.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson отзывает с рынка 238,3 тыс. мотоциклов для устранения проблемы с гидравлическим приводом сцепления. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отзыв коснется моделей Touring, Trike и CVO Touring, выпущенных в 2017–2018 годах, и некоторых мотоциклов модели Softail выпуска 2017 года. Эта акция обойдется компании в $35 млн.

 
 
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Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson отзывает с рынка 238,3 тыс. мотоциклов для устранения проблемы с гидравлическим приводом сцепления. Об этом сообщает...
 
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