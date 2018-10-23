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Указ о финоздоровлении сельхозпредприятий позволяет кредиторам и должникам найти компромисс — ВС

24.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Указ о финоздоровлении сельхозпредприятий позволяет кредиторам и должникам найти компромисс, заявил сегодня журналистам заместитель председателя Верховного суда Юрий Кобец, передает корреспондент БЕЛТА.

«Позиция Верховного суда направлена на максимальный уход от судебных разбирательств при разрешении споров. Для реализации указа №399 мы должны создавать условия для максимального раскрепощения деловой и даже административной инициативы руководителей на местах, которым видно, что и как надо делать для развития предприятий. Документ не предусматривает возможности бесконечных судебных процедур, предусмотрена только одна — обжаловать конечное решение. Кроме того, согласно указу и кредиторы, и должники имеют возможность максимально договариваться и находить компромисс», — отметил Юрий Кобец.

В ситуации, когда все механизмы указа не смогли привести к финоздоровлению, может идти речь о ликвидации сельхозпредприятия как организационно-правовой формы, но не производства. Люди как работали, так и будут работать, но уже в других условиях.

 
 
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Указ о финоздоровлении сельхозпредприятий позволяет кредиторам и должникам найти компромисс, заявил сегодня журналистам заместитель председателя Верховного...
 
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