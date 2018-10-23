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В Мексике ураган стал причиной эвакуации тысяч людей
24.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
Сформировавшийся в Тихом океане ураган «Уилла» приблизился к мексиканскому курортному городу Масатлан. Об этом сообщает агентство Reuters.
В связи с угрозой урагана 4-й категории на тихоокеанском побережье Мексики эвакуировали тысячи человек.
Скорость ветра внутри урагана достигает 241 км/ч.
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Сформировавшийся в Тихом океане ураган «Уилла» приблизился к мексиканскому курортному городу Масатлан. Об этом сообщает агентство Reuters. В связи с угрозой...
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