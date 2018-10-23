Федерация футбола отправила заявку на проведение Суперкубка УЕФА в Беларуси

Белорусская федерация футбола вновь заявила об интересе провести матч за Суперкубок УЕФА в Минске на обновленном стадионе «Динамо». Конкурс по выбору стадиона начался 28 сентября 2018 года, сообщается на сайте ассоциации .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, что в октябре столичному «Динамо» была официально присвоена четвертая категория УЕФА.

Исполком УЕФА назовет ассоциацию, которая примет матч за Суперкубок УЕФА в 2021 году, в мае-июне 2019 года.

АБФФ ранее уже участвовала в конкурсе на проведение в Минске матчей финальной стадии чемпионата Европы УЕФА 2020, а также Суперкубка УЕФА 2020. Обе попытки не увенчались успехом.

Суперкубок УЕФА — официальный футбольный турнир, открывающий европейский сезон и состоящий из одного матча, в котором встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы предыдущего сезона. Розыгрыш обычно проводится в середине августа.

Победителями Суперкубка становились 24 команды, наиболее титулованными из них являются итальянский «Милан» и испанская «Барселона», выигравшие по 5 трофеев. Первым обладателем Суперкубка УЕФА в 1972 году стал голландский «Аякс», нынешний обладатель титула — мадридский «Атлетико».

В 2019 году Суперкубок УЕФА примет турецкий Стамбул, а в 2020 году трофей будет разыгран в Порту.