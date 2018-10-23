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Названы самые пьющие города России
24.10.2018 10:36 — Разное | Ежедневник
Маркетинговое агентство Zoom Market составило в октябре 2018 года рейтинг самых пьющих российских городов.На первой строчке этого списка расположился Саратов, второе место занял Ханты-Мансийск, третье — Пермь, пишет
В первую десятку вошли Саранск, Красноярск, Чита, Ростов-на-Дону, Челябинск, Хабаровск и Новокузнецк.
Москва расположилась на шестнадцатой позиции, а Санкт-Петербург — на одиннадцатой.
В опросе приняли участие 3250 жителей в возрасте от 19 до 73 лет из 25 российских городов. Респондентов спрашивали, употребляют ли они алкоголь и как часто, а также употребляли ли они его в день интервьюирования (либо планируют это сделать).
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Маркетинговое агентство Zoom Market составило в октябре 2018 года рейтинг самых пьющих российских городов.
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