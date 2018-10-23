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На открытии торгов 24 октября евро и доллар дорожают
Иллюстративное фото
По информации banki24.by на 10:08:
Средневзвешенный курс доллара поднялся на 0,0041 рубля до 2,1040 BYN/USD.
Средневзвешенный курс евро прибавил 0,0071 рубля до 2,4149 BYN/EUR.
Евро покинул минимум за 8 недель, на котором оказался вчера.
Средневзвешенный курс российского рубля снизился на 0,0011 рубля до 3,2139 BYN/100 RUB.
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Корзина валют в первые минуты торгов стала дороже на 0,11% за счёт одновременного укрепления доллара и евро.
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