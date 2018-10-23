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Опубликовал расчетный – уволили с работы

24.10.2018 10:29 — Разное | UDF  
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Фото: banana.by
Эта история произошла в российском городе Набережные Челны.

Там некий рабочий с завода КАМАЗ анонимно выложил в Интернет свой расчетный листок с зарплатой, упомянув директора одного из заводов, относящегося к КАМАЗу.

Согласно листку, рабочий должен был получить на руки 10863 рубля ($160) за месяц, что вызвало много разговоров и недовольства среди посетителей городских пабликов.

И что бы вы думали? Рабочего легко вычислили и дали отличную возможность найти более денежную работу, так как тут же уволили.

Пресс-служба КАМАЗ факт подтвердила, однако комментировать отказалась. Всё просто и понятно: работаешь – молчи. Что-то не нравится – пошёл вон.

 
 
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Эта история произошла в российском городе Набережные Челны.
 
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