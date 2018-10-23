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Россиянин вез мертвую жену на Украину и пытался выдать ее за живую

24.10.2018 10:24 — Разное | UDF  
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Фото: CC BY 2.0 / MIKI Yoshihito / Safety belt
Мужчина объяснил на границе, что вез супругу, чтобы похоронить ее в Запорожской области.

Мужчина пытался провезти мертвую женщину из России на Украину, пытаясь выдать ее на границе за живого человека, сообщил в Facebook официальный представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.


Инцидент произошел во вторник в пункте пропуска "Гоптовка". Для досмотра был остановлен Ford с российскими номерами, за рулем которого находился мужчина. На переднем сидении сидел его сын, а на заднем была пристегнута ремнем безопасности, как пассажир, мертвая женщина. Ею оказалась супруга автомобилиста.

Мужчина объяснил пограничникам, что его супруга умерла, и он везет ее хоронить в Запорожскую область. У него на руках было и свидетельство о смерти женщины - она скончалась за день до происшествия.

"Российские правоохранители, которые несут службу в смежном пункте пропуска "Нехотеевка", в свою очередь, не увидели в перемещении трупа таким образом ничего удивительного, и после всех контрольных операций выпустили транспортное средство с территории РФ", - заметил Олег Слободян.

Проводится проверка и следственные действия.

 
 
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Мужчина объяснил на границе, что вез супругу, чтобы похоронить ее в Запорожской области.
 
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