Россиянин вез мертвую жену на Украину и пытался выдать ее за живую

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Мужчина пытался провезти мертвую женщину из России на Украину, пытаясь выдать ее на границе за живого человека, сообщил в Facebook официальный представитель Госпогранслужбы УкраиныИнцидент произошел во вторник в пункте пропуска "Гоптовка". Для досмотра был остановлен Ford с российскими номерами, за рулем которого находился мужчина. На переднем сидении сидел его сын, а на заднем была пристегнута ремнем безопасности, как пассажир, мертвая женщина. Ею оказалась супруга автомобилиста.Мужчина объяснил пограничникам, что его супруга умерла, и он везет ее хоронить в Запорожскую область. У него на руках было и свидетельство о смерти женщины - она скончалась за день до происшествия.заметил Олег Слободян.Проводится проверка и следственные действия.